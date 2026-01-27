El Sporting alcanza los 24.000 abonados y recibe 1.368 peticiones para Eibar

El Sporting rompe registros. El club rojiblanco anunció ayer el final de la campaña de abonados alcanzando los 24.000, cifra límite establecida para la presente campaña. Es el tercer mejor registro histórico de la entidad y visbiliza un momento de total implicación por parte de la afición. Y es que habrá Mareona en Eibar, aunque no para todos. El Sporting completó el sorteo de las 306 entradas recibidas desde Ipurúa para el partido de este domingo, con una demanda que volvió a dispararse: 1.368 abonados se inscribieron para optar a localidades, más de cuatro veces de las disponibles en el proceso. El encuentro se disputará a las 16.15 horas en el campo del Eibar en un momento en el que el conjunto gijonés está al alza. Las dos victorias consecutivas logradas ante Cultural Leonesa y Mirandés han devuelto a los gijoneses a la pelea por entrar en los puestos de play-off, elevando al equipo a la séptima plaza.Tras el sorteo, el club comunicó que recibirán un correo electrónico con toda la información los abonados inscritos a partir del número 8.648, siguiendo el orden establecido hasta completar las 306 localidades asignadas en este cupo. Quedaron excluidos del sorteo los "Abonados Embaxadores", ya que cuentan con prioridad en la adquisición de entradas, de acuerdo con el "Plan +Sporting". El apoyo en la grada está asegurado para sumar la tercera victoria consecutiva.