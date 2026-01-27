El Sporting oficializa el fichaje de Miguel Conde hasta 2027
El jugador completa el reconomiento médico para sumarse a la dinámica del filial
El Sporting oficializó este martes el fichaje del delantero Miguel Conde, incorporación destinada a reforzar el Sporting Atlético. El jugador completó los reconocimientos médicos y ya trabaja como uno más en la dinámica del filial rojiblanco. El club detalló que firma contrato hasta 2027, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, con opción de ampliar un año más.
Miguel Conde firma hasta 2027 y ya se suma al filial
En su comunicado, el Real Sporting anunció la llegada del atacante, que queda vinculado a la entidad hasta junio de 2027. Miguel Conde Piñeiro (25-02-2006, Puerto del Rosario, Fuerteventura) se formó en el fútbol base del RC Celta, club con el que llegó a debutar con el filial vigués en Primera RFEF.
El delantero se incorporó en julio de 2025 al Deportivo Aragón, segundo equipo del Real Zaragoza, en Segunda RFEF, antes de cerrar ahora su llegada a Mareo para reforzar el ataque del Sporting Atlético.
Reconocimiento médico superado y bienvenida
“El nuevo jugador rojiblanco ya ha superado el reconocimiento médico y se suma a la dinámica de trabajo del Sporting Atlético”, detalló la entidad, que cerró su anuncio dándole la bienvenida y deseándole “el mayor de los éxitos” en su nueva etapa como sportinguista.
