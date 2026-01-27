El Sporting reconoce la negociación por Cuenca: "Buscamos lo mejor para el jugador, su club y para nosotros"
"Estamos agradecidos y contentos por lograr el récord de 24.000 abonados; se eleva el nivel de exigencia", afirma José Riestra
“Han sido días muy intensos”. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, habló este martes por primera vez del interés rojiblanco por firmar a Andrés Cuenca, operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, para apuntalar la defensa. Aprovenchando el acto de presentación de Ferrari, sin citar nombres de forma abierta, pero dejando el mensaje claro, Riestra confirmó que el central está en la agenda: “No voy a entrar en nombres propios, pero es verdad que está en el radar”.
Cuenca, operación a tres bandas: Barça, Como y Sporting
El dirigente explicó que el club trabaja para encajar una operación compleja, con varias piezas implicadas: el Barcelona, dueño de los derechos del futbolista; el Como, interesado en cerrar su traspaso; y el propio Sporting, que actuaría como puente recibiendo al jugador en calidad de cedido. En principio, hasta junio. No se descarta que haya opción a ampliar una temporada más. “Estamos estudiando la forma de cómo lograrlo, de cómo puede ser lo mejor para el jugador, para el club y para nosotros. Cuanto más rápido podamos cerrar la plantilla, más podremos enfocarnos”, se limitó a comentar.
Trabajo interno: Borja, scouting y decisiones de mercado
Riestra puso el acento en el proceso interno de toma de decisiones, con un mercado que entra en días decisivos. “Han sido días de intercambiar muchas opiniones con Borja (Jiménez), el cuerpo técnico y el departamento de scouting del grupo”, detalló. El presidente ejecutivo dejó claro que el objetivo pasa por cerrar cuanto antes los movimientos para liberar al equipo de ruido y centrarlo todo en la competición.
Plantilla casi cerrada… pero con matices
De concretarse la operación por Cuenca, Riestra no dio por cerrada la plantilla de forma definitiva, aunque sí dejó entrever que estaría prácticamente completada. “Hasta que no esté cerrado el mercado no hay nada definitivo, pero sí estaría muy apuntalada hacia donde queríamos caminar”, sentenció. Traducción: si llega el central, el Sporting entiende que la estructura quedaría muy cerca del plan marcado desde Mareo.
Foco total en defensa: “No es traer por traer”
Riestra reiteró que, ahora mismo, todos los esfuerzos están dirigidos a reforzar la zaga. “Lo que hemos venido platicando es incorporar a alguien en la zona defensiva. Más allá del límite salarial, es la convicción que tiene el equipo, pero no estamos simplemente en traer por traer. Buscamos que el jugador que llegue venga con compromiso”, remarcó, insistiendo en que el club prioriza el perfil, el carácter y el encaje por encima del simple hecho de fichar.
Subir estándares y exigir más: el mensaje del club
El presidente ejecutivo aprovechó para elevar el tono de exigencia hacia el tramo final de temporada. “El torneo es largo y hay que ir semana a semana. Tenemos que elevar nuestro nivel de exigencia. Todo el equipo de trabajo y colaboradores del Sporting quieren subir los estándares”, comentó, satisfecho con la actitud que percibe en el día a día.
Sin decir “ascenso”, pero apuntando al lugar que toca
Riestra evitó la palabra “ascenso”, aunque el mensaje fue inequívoco. “Estoy convencido. El equipo se ha reforzado en distintas líneas. También fuera. Llegó gente que trae ganas y hambre. Los 24.000 abonados que tenemos es lo que quieren. Lo importante es mejorar semana a semana. La exigencia de este club no es para otra. El que viene aquí tiene que venir con esa exigencia. Este equipo tiene que estar donde debe de estar”, concluyó.
Por último, el presidente ejecutivo quiso agradecer el récord de 24.000 abonados conseguido esta misma semana. Habló de récord porque es la cifra más alta alcanzada desde la llegada de Orlegi. "Estamos agradecidos y contentos porque esto quiere decir que se eleva nuestro nivel de exigencia", destacó.
Riestra, sobre el uruguayo: "No dudamos ni un segundo"
José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, dio una cariñosa bienvenida a Andrés Ferrari. "Hace prácticamente un mes o mes y medio iniciamos charlas con Andrés", reconoció sobre los contactos iniciados en diciembre para intentar avanzar en su incorporación. "Quedé muy contento. Desde esa primera llamada, manifestó su voluntad para ser parte del Sporting", continuó el dirgente de los rojiblancos sobre el atacante, segunda incorporación del mercado invernal tras Brian Oliván. "Todo se fue alargando, pero muy contento de que Andrés pudiera unirse al equipo y ser parte de este proyecto. Tuviste tu debut en El Molinón. Era muy importante tu incorporación. No dudamos ni un segundo de que tú eras el indicado", aseguró José Riestra.
