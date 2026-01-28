Cuenca, a un paso del Sporting a falta del "ok" del Como

No está hecho, pero sí muy avanzado. Andrés Cuenca está cerca de convertirse en el central deseado por el Sporting en el mercado invernal. En una jornada de intensos contactos, desde el entorno del jugador y del club rojiblanco hay optimimo en poder culminar ya un acuerdo a tres bandas para la cesión del jugador. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, habló ayer por primera vez del interés rojiblanco por firmar a Andrés Cuenca, operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, para apuntalar la defensa. Aprovechando el acto de presentación de Ferrari, Riestra confirmó la negociación. "Estamos estudiando el cómo sí", señaló haciendo referencia a la fórmula para sortear el principal escollo: el Como tiene completado el cupo para cesiones al extranjero. Las conversaciones en las últimas horas se sucedieron para encajar la fórmula bajo la que el futbolista llegue cedido, al menos, hasta junio (no se descarta que con opción a un año más). Resta el visto bueno definitivo, concretamente, del Como. El Barcelona, propietario de los derechos del jugador y conforme con el traspaso al Como del futbolista, ya está fuera de esta ecuación. Cuenca, a un paso.

Operación compleja.

El dirigente explicó que el club trabaja para encajar una operación compleja, con varias piezas implicadas: el Barcelona, dueño de los derechos del futbolista; el Como, interesado en cerrar su traspaso; y el propio Sporting, que actuaría como puente recibiendo al jugador en calidad de cedido. En principio, hasta junio. No se descarta que haya opción a ampliar una temporada más. "Estamos viendo el cómo sí, más allá de que el Como está involucrado en esto. Estamos estudiando la forma de cómo lograrlo, de cómo puede ser lo mejor para el jugador, para su club actual y para nosotros. Cuanto más rápido llegue ese refuerzo, cuanto más rápido podamos cerrar la plantilla, más podremos enfocarnos en lo que hay que enfocarse. Los resultados en las últimas dos semanas ayudan a esa cohesión, pero el torneo es muy largo. Hay que ir semana a semana y estar atentos a cada detalle", se limitó a comentar.

Borja y scouting .

Riestra puso el acento en el proceso interno de toma de decisiones, con un mercado que entra en días decisivos. "Han sido días de intercambiar muchas opiniones con Borja (Jiménez), el cuerpo técnico y el departamento de scouting del grupo", detalló. El presidente ejecutivo dejó claro que el objetivo pasa por cerrar cuanto antes los movimientos para liberar al equipo de ruido y centrarlo todo en la competición.

Plantilla casi cerrada.

De concretarse la operación por Cuenca, Riestra no dio por cerrada la plantilla de forma definitiva, aunque sí dejó entrever que estaría prácticamente completada. "Hasta que no esté cerrado el mercado no hay nada definitivo, pero sí estaría muy apuntalada hacia donde queríamos caminar", sentenció. Si llega el central, el Sporting entiende que la estructura quedaría muy cerca del plan marcado desde Mareo.

Foco total en defensa.

Riestra reiteró que, ahora mismo, todos los esfuerzos están dirigidos a reforzar la zaga. "Lo que hemos venido platicando es incorporar a alguien en la zona defensiva. Más allá del límite salarial, es la convicción que tiene el equipo, pero no estamos simplemente en traer por traer. Buscamos que el jugador que llegue venga con compromiso", remarcó, insistiendo en que el club prioriza el perfil, el carácter y el encaje por encima del simple hecho de fichar.

Subir estándares.

El presidente ejecutivo aprovechó para elevar el tono de exigencia hacia el tramo final de temporada. "El torneo es largo y hay que ir semana a semana. Tenemos que elevar nuestro nivel de exigencia. Todo el equipo de trabajo y colaboradores del Sporting quieren subir los estándares", comentó, satisfecho con la actitud que percibe en el día a día.

Sin decir "ascenso".

Riestra evitó la palabra "ascenso", aunque el mensaje fue inequívoco. "Estoy convencido. El equipo se ha reforzado en distintas líneas. También fuera. Llegó gente que trae ganas y hambre. Los 24.000 abonados que tenemos es lo que quieren. Lo importante es mejorar semana a semana. La exigencia de este club no es para otra. El que viene aquí tiene que venir con esa exigencia. Este equipo tiene que estar donde debe de estar", concluyó.