Meré está de vuelta... en Portugal: debut en el Penafiel tras casi dos años sin jugar

Jorge Meré está de vuelta. Después de casi dos años apartado de los terrenos de juego, el exrojiblanco debutó el pasado fin de semana en las filas del Penafiel, conjunto de la segunda división de Portugal. El central formado en Mareo, de 28 años, cierra así una de las etapas más duras de su carrera.

Llevaba sin competir desde la grave lesión de rodilla que se produjo en el Cádiz, en abril de 2024. Se recuperó en Gijón de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla. Tras un breve periodo de prueba en el Racing, el pasado verano, Portugal ha sido su destino.