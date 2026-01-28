El Molinón muestra el camino: así son los datos de la evolución de los abonos en 10 años

La afición del Sporting de Gijón ha vuelto a marcar el paso. El club cerró la campaña de abonados con 24.000 carnés, una cifra que todavía puede crecer si se suman los carnés de “yougurines”. Es el tercer mejor registro de la historia y el más alto desde la llegada de Orlegi a Gijón, en junio de 2022. Un dato que confirma la tendencia al alza tras la pandemia y, sobre todo, el pulso de una grada que ha recuperado ilusión al calor de un proyecto con nombres propios: Dubasin y Gelabert, fichados en propiedad, simbolizan ese empujón.

24.000 abonados: la grada empuja y sube la exigencia

No todo se explica desde los fichajes. El ascenso a Primera División del eterno rival también ha entrado en la ecuación, reforzando el impulso del sportinguismo para dar un nuevo paso al frente tras un curso 2024-25 decepcionante. El equipo terminó undécimo y firmó una segunda vuelta nefasta, rescatada en parte con la llegada de Asier Garitano y aquella victoria en Elda. El cierre de campaña dejó un mensaje claro: tocaba mover piezas.

Por el camino se cambió al director de gestión deportiva, al entrenador y hasta al presidente ejecutivo. Precisamente José Riestra quiso agradecer la respuesta de la masa social después de hacerse público un dato que significa mucho más que un número: “Eleva nuestra exigencia”, subrayó.

El dato no es solo sentimiento: también es músculo económico

Los 24.000 abonados no hablan solo de identidad. También sostienen el músculo económico del club y condicionan, en parte, la ambición deportiva de la temporada. En el Sporting entienden que la cifra obliga: más ruido, más foco y menos margen para excusas. El Molinón ya ha respondido.

La temporada pasada, con 22.873 carnés, ya se había firmado el mejor registro desde la etapa Orlegi, impulsado por el año en el que el Sporting rozó el salto y se quedó a las puertas tras caer en el play-off ante el Espanyol. El club inició el pasado verano una nueva campaña con el objetivo de superar de nuevo los 20.000 socios, en un contexto marcado por dudas sobre precios y el recuerdo reciente de apuros clasificatorios.

El techo histórico sigue ahí: 24.402 en la 2017-18

El gran techo, de momento, continúa siendo el de la temporada 2017-18, cuando se alcanzaron 24.402 abonados, un registro histórico en Segunda División. Fue el año del regreso a la categoría de plata tras dos cursos en Primera, con expectativas altas y un equipo que terminó cuarto con Rubén Baraja en el banquillo (tras arrancar con Paco Herrera). La ilusión llegó al play-off, pero se apagó rápido ante el Valladolid.

La grada está lista: ahora le toca al equipo

Desde entonces, el Sporting solo se ha colado entre los seis primeros una vez más: el quinto puesto de la 2023-24, con Miguel Ángel Ramírez, en una eliminación todavía clavada en la memoria del sportinguismo ante el Espanyol. La cifra actual, en cualquier caso, deja una idea nítida: la grada está lista para acompañar al Sporting a lo más alto, en El Molinón y donde toque. Ahora le toca al equipo estar a la altura.