El plan del Sporting tras el fichaje de Cuenca: viaje, Eibar y un perfil diferente

El Sporting de Gijón cerró este miércoles el fichaje de Andrés Cuenca (11-6-2007, Adamuz, Córdoba), que llega al club rojiblanco cedido hasta el 30 de junio, en una operación adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El acuerdo se ha completado tras una gestión a varias bandas, con el traspaso del central zurdo desde el Barcelona al Como italiano, y el posterior acuerdo para su llegada a préstamo a Gijón. Todo estaba pendiente del “ok” final del conjunto lombardo. Ya es una realidad. Con esta llegada, la tercera del mercado invernal, en Mareo se da la plantilla por cerrada, salvo giro de última hora. Ahora, el plan es verle en Ipurúa.

A Cuenca se le espera en Mareo lo antes posible. La previsión inicial es que viaje este mismo jueves a Gijón, un detalle que a última hora del miércoles no estaba claro todavía. El retraso en completar la documentación de un acuerdo complejo y rodeado de matices, ha obligado a recalcular todo. Tampoco ha ayudado el importante compromiso del conjunto culé, inmerso en la disputa del último partido de la fase liga de la Liga de Campeones, con el top-8 en juego. El deseo del Sporting y del jugador es intentar ajustar los tiempos para poder ponerse a disposición de Borja Jiménez de cara al partido de este domingo, en Eibar (Ipurúa, 16.15 horas). Es, ahora, la gran incertidumbre tras días de tensa espera, esfuerzos y continuos contactos por culminar su incorporación. Se trabaja en conseguirlo.

El fichaje de Andrés Cuenca en este mercado invernal sucede a las llegadas de Brian Oliván y Andrés Ferrari. El zaguero era el objetivo número uno para reforzar la demarcación de central en el mercado de enero. La incorporación quedó muy encarrilada en la noche del martes, tras una jornada de intensos contactos y un ambiente de optimismo en el entorno del jugador y del club. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, habló en las horas previas, por primera vez, del interés rojiblanco en el canterano del Barcelona. Reconoció la negociación abierta con una frase muy sintomática: “Estamos estudiando el cómo sí”.

Las palabras del presidente ejecutivo del Sporting, quien ha liderado los movimientos en este mercado de invierno, resumían el principal escollo: el Como tenía completo el cupo para cesiones al extranjero, un detalle que obligaba a ajustar la fórmula. En las últimas horas, las conversaciones se aceleraron para encajar el mecanismo bajo el que el futbolista llegaría cedido hasta junio. La opción de poder ampliar su estancia hasta 2027 estuvo también sobre la mesa. Finalmente se optó por el plazo más corto.

En el Sporting se valora especialmente la velocidad y el buen pie de Cuenca, cualidades que le abren paso a un contexto más exigente como la Segunda División y en una plantilla en la que se observaban carencias en este apartado. Decididos a firmar un central, la búsqueda era la de un perfil diferente para complementar la zaga. Andrés Cuenca buscará en Gijón crecer a nivel competitivo, tomar impulso para después intentar hacerse con un sitio en el Como de Cesc Fàbregas y el asturiano Dani Guindos. La confianza de Borja Jiménez también ha sido un ingrediente añadido, como ocurrió en el caso de Andrés Ferrari, para que el jugador eligiera Gijón.

Cuenca se formó en la cantera del Barcelona desde 2019, tras llegar procedente del Sevilla. En su etapa formativa coincidió en estructuras del club con futbolistas como Cubarsí, Lamine Yamal o Bernal, entre otros. Internacional en categorías inferiores de la selección española (sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20), viene de competir en Segunda Federación con el Barça Atlètic. Fue el único futbolista del conjunto culé en disputar el pasado Mundial sub-20. También participó en el primer equipo: disputó seis minutos de la mano de Hansi Flick la pasada campaña, actuando en el tramo final del partido de Liga de Campeones en Montjuïc ante el Young Boys suizo. El Sporting entiende que ha dado un paso adelante en la plantilla para competir por el play-off. Además de las llegadas de Cuenca, Oliván y Ferrari, el mercado ha dejado tres salidas: Jordy Caicedo y Óscar Cortés (Huracán) y Kembo (Ibiza).