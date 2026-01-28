El Sporting ficha a Andrés Cuenca: viaje inminente a Gijón
El zaguero llega a Mareo cedido hasta el 30 de junio
El Sporting de Gijón ha cerrado este mismo miércoles el fichaje de Andrés Cuenca, que llega al club rojiblanco en calidad de cedido hasta el 30 de junio, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El club rojiblanco ha cerrado el acuerdo en una gestión a varias bandas con el Como y el Fútbol Club Barcelona. Cuenca, en principio, viaja mañana a Asturias. En principio, se le espera por Mareo. Será entonces cuando supere los controles médicos.
El zaguero, objetivo número 1 del Sporting para reforzar la demarcación de central en este mercado de enero, podría estar disponible para el encuentro en el que el club rojiblanco disputa este domingo (16: 15 horas) contra la Sociedad Deportiva Eibar en Ipurúa. Con este movimiento, el Sporting da por cerrada -salvo giro, inesperado- el mercado de enero.
