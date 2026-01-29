Cuenca ya está en Asturias y reforzará al Sporting en Éibar

Andrés Cuenca (Adamuz, Córdoba, 2007) ya está en Asturias. El último fichaje del Sporting de Gijón —operación avanzada en exclusiva, paso a paso, por LA NUEVA ESPAÑA— llegó al aeropuerto de Asturias pasadas las dos de la tarde para convertirse en nuevo futbolista rojiblanco. El central aterriza cedido hasta final de temporada, tras ser traspasado desde el Barcelona al Como italiano, y se incorporará al equipo en cuanto complete los reconocimientos médicos.

Cuenca ya está en Asturias y apunta a Ipurúa

Si todo marcha según lo previsto, en el club se da por hecho que Cuenca será uno más este domingo en Ipurúa, donde el Sporting visita al Eibar (16.15 horas). El defensa llegó con gesto de satisfacción y con la intención de completar cuanto antes los pasos previos a su oficialidad.

Mercado invernal, prácticamente cerrado

La llegada de Cuenca deja, salvo giro inesperado, cerrado el mercado de invierno del Sporting, a falta de algo más de cuatro días para que concluya el periodo de fichajes. Su incorporación se suma a las ya realizadas: Brian Oliván y Andrés Ferrari, las otras dos altas del mes de enero.

Oficialidad en las próximas horas: reconocimiento, Mareo y firma

La previsión es que el Sporting oficialice la cesión a lo largo del día de hoy. El procedimiento será el habitual: reconocimiento médico, visita a Mareo y firma del acuerdo junto al presidente ejecutivo, José Riestra, que ha tenido un papel destacado en los movimientos de este mercado. Riestra lideró las conversaciones en las operaciones de Oliván, Ferrari y Cuenca, y ahora, ya afincado en Gijón y en el día a día del club, seguirá de cerca la evolución del equipo.

En la presentación de Ferrari, el dirigente ya dejó clara su convicción de que hay mimbres para pelear por entrar en el play-off.

Noticias relacionadas

Tres altas y tres salidas: el balance del enero rojiblanco

Las llegadas de Andrés Cuenca, Andrés Ferrari y Brian Oliván cubren el hueco dejado por las tres salidas que marcaron el mercado de invierno: Jordy Caicedo, Óscar Cortés y Yann Kembo.