Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Cuenca ya está en Asturias y reforzará al Sporting en Éibar

El último fichaje rojiblanco aterrizó este jueves para someterse a los reconocimientos médicos y sumarse al equipo

La llegada de Andrés Cuenca al aeropuerto de Asturias.

La llegada de Andrés Cuenca al aeropuerto de Asturias. / Mara Villamuza / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Andrés Cuenca (Adamuz, Córdoba, 2007) ya está en Asturias. El último fichaje del Sporting de Gijón —operación avanzada en exclusiva, paso a paso, por LA NUEVA ESPAÑA— llegó al aeropuerto de Asturias pasadas las dos de la tarde para convertirse en nuevo futbolista rojiblanco. El central aterriza cedido hasta final de temporada, tras ser traspasado desde el Barcelona al Como italiano, y se incorporará al equipo en cuanto complete los reconocimientos médicos.

Cuenca ya está en Asturias y apunta a Ipurúa

Si todo marcha según lo previsto, en el club se da por hecho que Cuenca será uno más este domingo en Ipurúa, donde el Sporting visita al Eibar (16.15 horas). El defensa llegó con gesto de satisfacción y con la intención de completar cuanto antes los pasos previos a su oficialidad.

Mercado invernal, prácticamente cerrado

La llegada de Cuenca deja, salvo giro inesperado, cerrado el mercado de invierno del Sporting, a falta de algo más de cuatro días para que concluya el periodo de fichajes. Su incorporación se suma a las ya realizadas: Brian Oliván y Andrés Ferrari, las otras dos altas del mes de enero.

Oficialidad en las próximas horas: reconocimiento, Mareo y firma

La previsión es que el Sporting oficialice la cesión a lo largo del día de hoy. El procedimiento será el habitual: reconocimiento médico, visita a Mareo y firma del acuerdo junto al presidente ejecutivo, José Riestra, que ha tenido un papel destacado en los movimientos de este mercado. Riestra lideró las conversaciones en las operaciones de Oliván, Ferrari y Cuenca, y ahora, ya afincado en Gijón y en el día a día del club, seguirá de cerca la evolución del equipo.

En la presentación de Ferrari, el dirigente ya dejó clara su convicción de que hay mimbres para pelear por entrar en el play-off.

Noticias relacionadas

Tres altas y tres salidas: el balance del enero rojiblanco

Las llegadas de Andrés Cuenca, Andrés Ferrari y Brian Oliván cubren el hueco dejado por las tres salidas que marcaron el mercado de invierno: Jordy Caicedo, Óscar Cortés y Yann Kembo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  2. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  3. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  4. Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
  5. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  6. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  7. Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
  8. Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño

Viernes clave para el conflicto de La Barquerina: el Principado reclama a Hugo Morán que acepte modificar el deslinde de la discordia para salvar las 36 viviendas

Viernes clave para el conflicto de La Barquerina: el Principado reclama a Hugo Morán que acepte modificar el deslinde de la discordia para salvar las 36 viviendas

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

La "Escuela de familias" vuelve a Llanera con sesiones sobre autoestima, adolescencia y entornos saludables y sin violencia

La "Escuela de familias" vuelve a Llanera con sesiones sobre autoestima, adolescencia y entornos saludables y sin violencia

Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía

Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía

VÍDEO: Avilés apuesta por la cuchara para combatir el invierno

Se desata la locura en el clan Janeiro tras desvelarse que Jesulín será abuelo: "No entiendo de dónde salen..."

Se desata la locura en el clan Janeiro tras desvelarse que Jesulín será abuelo: "No entiendo de dónde salen..."

VÍDEO: Llegada de Andrés Cuenca, nuevo fichaje del Sporting

VÍDEO: Llegada de Andrés Cuenca, nuevo fichaje del Sporting

Llanes aprueba la nueva ordenanza de la ORA entre críticas del PSOE por su "afán recaudatorio"

Llanes aprueba la nueva ordenanza de la ORA entre críticas del PSOE por su "afán recaudatorio"
Tracking Pixel Contents