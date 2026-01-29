La intrahistoria del primer día de Cuenca: Abelardo, un revuelo y reencuentro con otro ex del Barça

Andrés Cuenca (Adamuz, Córdoba, 2007) ya es un rojiblanco más. El último fichaje del Sporting de Gijón —operación avanzada en exclusiva, paso a paso, por LA NUEVA ESPAÑA— llegó al Aeropuerto de Asturias este ueves, pasadas las dos de la tarde, para sumarse a la plantilla del conjunto gijonés. El central aterriza cedido hasta final de temporada, tras ser traspasado del Barcelona al Como italiano (sin compensación, más allá de reservarse un 20% de una futura venta). Tomará parte en el entrenamiento de este viernes, en Mareo (10.45 horas, puerta cerrada). La idea es que entre en convocatoria y sea uno más el domingo para buscar en Éibar la tercera victoria consecutiva y asaltar el play-off.

Revuelo en la terminal. La llegada de Andrés Cuenca a la terminal del Aeropuerto de Asturias estuvo rodeada de cierta expectación. Viajeros y curiosos comenzaron a arremolinarse en la zona de llegadas sorprendidos por la presencia de medios de comunicación. "Llega un posible fichaje del Sporting", se comentaba mientras uno de los paneles informativos del aeropuerto informaba de que el vuelo procedente de Barcelona llegaba en hora. Andrés Cuenca fue de los últimos pasajeros en asomar.

Mismo avión del Pitu. Cuando todas las miradas estaban puestas en que saliera por la puerta de llegadas Andrés Cuenca, quien emergió fue también central del Barcelona, pero no precisamente el último fichaje rojiblanco. Abelardo Fernández, leyenda del Sporting como futbolista y como entrenador, tomó el mismo vuelo que Andrés Cuenca. En su caso, de vuelta a casa. El Pitu estaba de regreso de la ciudad condal tras comentar el partido del conjunto culé ante el Copenhague de Liga de Campeones.

"Gracias" y "suerte". Jersey blanco, vaquero azul, mochila gris a la espalda, y una maleta roja. Cuenca llegó a Asturias con un "look" propio de su edad: juvenil. En concreto, de tercer año. A sus 18 años, cuando otros chicos de su edad militan en División de Honor, él tiene en Gijón la oportunidad de ganarse un nombre en el fútbol profesional tras una trayectoria más que prometedora en la cantera del Barcelona y en la selección. Ha sido internacional por España desde la sub-15, en adelante. Participó en el último Mundial sub-20. Zurdo, técnico y con un punto de velocidad, Borja Jiménez tiene una pieza diferente para complementar las prestaciones de Curbelo, Pablo Vázquez y Perrin. Otro de los que conoce bien el potencial del defensa andaluz es Emilio Gutiérrez, director de captación de fútbol base en Mareo y, durante años, miembro del organigrama técnico de la cantera del Fútbol Club Barcelona. "Gracias", respondió el jugador a quienes, en el mismo aeropuerto, le desearon "suerte" en su nueva etapa en Gijón.

Todos le quieren ya. Nada más finalizar el partido del pasado sábado, ante el Mirandés, el Sporting inició una nueva ofensiva para tratar de acercar y agilizar la llegada de Cuenca a Gijón. No solo por entender que su incorporación suponía una de las vías más interesantes, también por el peligro de que las conversaciones se dilatasen hasta el punto de que pudieran surgir nuevos competidores por su fichaje. Después de que el pasado martes se llegara a un acercamiento prácticamente definitivo, todos, jugador y club, se fijaron el reto de que la operación se culminase con margen suficiente para poder estar con el equipo en Éibar (domingo, Ipurúa, 16.15 horas). Finalmente hay margen más que suficiente.

Abelardo, en el Aeropuerto de Asturias. / Mara Villamuza

Mercado cerrado

Mercado cerrado. La llegada de Cuenca deja, salvo giro inesperado, cerrado el mercado de invierno del Sporting, a falta de cuatro días para que concluya el periodo de fichajes (la ventana se cierra en la medianoche del próximo lunes). Su incorporación se suma a las ya realizadas: Brian Oliván y Andrés Ferrari, las otras dos altas del mes de enero. Cubren el hueco dejado por las tres salidas que marcaron el mercado de invierno: Jordy Caicedo, Óscar Cortés y Yann Kembo.

Entre Mareo y Riestra. La jornada fue intensa para Andrés Cuenca. Hasta el punto de que llegó sin comer al Aeropuerto de Asturias. El club le esperó con un pequeño refrigerio preparado por si quería aprovechar el desplazamiento a Mareo para ir picando algo. En la terminal, además de personal del Sporting, también le esperaban dos de las personas que trabajan en su agencia de representación. El procedimiento a su llegada a Gijón fue el habitual en los casos de los fichajes: reconocimiento médico, visita a Mareo y, una vez que todo estuviera "ok", firma del acuerdo junto al presidente ejecutivo, José Riestra. Riestra ha tenido un papel destacado en los movimientos de este mercado. Lideró las conversaciones en las operaciones de Oliván, Ferrari y Cuenca, y ahora, ya afincado en Gijón y en el día a día del club, seguirá de cerca la evolución del equipo. En la presentación de Ferrari, el dirigente ya dejó clara su convicción de que hay mimbres para pelear por entrar en el play-off.