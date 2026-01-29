Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samu Montes, al Lealtad tras salir del Sporting Atlético

El jugador se desvincula del club rojiblanco, que reserva una opción para repescarle

Samu Montes.

Samu Montes. / D. Blanco

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

Los movimientos en el Sporting Atlético continúan. Después de que el conjunto rojiblanco oficializara la incoporación del delantero Miguel Conde hasta 2027, ahora es uno de los atacantes del filial el que buscará suerte lejos de Mareo. Samu Montes jugará lo que resta de temporada en el Lealtad, equipo de superior categoría a la del filial, Segunda RFEF, donde buscará ayudar a la permanencia.

El jugador, de 21 años, queda desvinculado de la disciplina rojiblanca, si bien el acuerdo contempla que el conjunto gijonés se reserve la opción de recuperarle. Samu Montes, atacante de 21 años natural de Villaviciosa, venía de participar en en 18 partidos, en los que hizo 4 goles.n

