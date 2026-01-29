Samu Montes, al Lealtad tras salir del Sporting Atlético
El jugador se desvincula del club rojiblanco, que reserva una opción para repescarle
Los movimientos en el Sporting Atlético continúan. Después de que el conjunto rojiblanco oficializara la incoporación del delantero Miguel Conde hasta 2027, ahora es uno de los atacantes del filial el que buscará suerte lejos de Mareo. Samu Montes jugará lo que resta de temporada en el Lealtad, equipo de superior categoría a la del filial, Segunda RFEF, donde buscará ayudar a la permanencia.
El jugador, de 21 años, queda desvinculado de la disciplina rojiblanca, si bien el acuerdo contempla que el conjunto gijonés se reserve la opción de recuperarle. Samu Montes, atacante de 21 años natural de Villaviciosa, venía de participar en en 18 partidos, en los que hizo 4 goles.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo