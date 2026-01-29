Samu Montes, al Lealtad tras salir del Sporting Atlético

Los movimientos en el Sporting Atlético continúan. Después de que el conjunto rojiblanco oficializara la incoporación del delantero Miguel Conde hasta 2027, ahora es uno de los atacantes del filial el que buscará suerte lejos de Mareo. Samu Montes jugará lo que resta de temporada en el Lealtad, equipo de superior categoría a la del filial, Segunda RFEF, donde buscará ayudar a la permanencia.

El jugador, de 21 años, queda desvinculado de la disciplina rojiblanca, si bien el acuerdo contempla que el conjunto gijonés se reserve la opción de recuperarle. Samu Montes, atacante de 21 años natural de Villaviciosa, venía de participar en en 18 partidos, en los que hizo 4 goles.n