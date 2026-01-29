El Sporting refuerza su convenio con el Principado para fomentar la inclusión en los colegios de educación especial: “Debemos generar un impacto positivo en la sociedad”

El Sporting de Gijón sigue muy comprometido con las labores de su Fundación y esta mañana se ha presentado el nuevo convenio del club rojiblanco con la Consejería de Educación del Principado, que impulsa el proyecto Escuelas Marea Rojiblanca. Esta iniciativa acerca el fútbol inclusivo a los alumnos con discapacidad intelectual de todos los Centros Públicos de Educación Especial del Principado de Asturias. “Estamos muy contentos y queremos seguir participando en este tipo de actividades e impulsarlas aún más si es posible”, destacó la consejera de educación, Eva Ledo.

Este es el tercer convenio que firman ambas partes, aunque cuenta con la particularidad de que se extiende durante los próximos cuatro años y con posibilidad de prórroga. El objetivo es potenciar la actividad deportiva en colegios donde el alumnado tiene necesidades especiales. Desde la Fundación acercan el deporte a estos jóvenes a través del equipo Genuine, creado en 2017 y compuesto por jugadores con discapacidad intelectual, en el que podrán disputar una serie de encuentros a lo largo del año. “Además de relacionarse socialmente, practican la actividad deportiva y es un incentivo para su desarrollo formativo”, explica la consejera Ledo, que tratará de llevar a cabo más sinergias en el futuro.

Por su parte, David Guerra hace hincapié en la importancia que tiene el Sporting más allá del terreno de juego. “El poder del fútbol no está en lo que sucede en el campo cada 15 días, sino lo que pasa en el día a día y puede cambiar la vida de las personas”, expresó el dirigente rojiblanco, quien destaca que “somos muy conscientes del impacto que tiene el Sporting en la sociedad” y que “debemos estar con los menos favorecidos y generar un impacto positivo en la sociedad asturiana”. Por el momento, gracias al acuerdo con la Consejería de Educación del Principado, el club ya ha podido llegar a siete colegios y espera continuar con esa expansión durante los próximos meses.

En el acto de presentación, realizado en el colegio de Educación Especial de Santullano -en Mieres-, estuvo la consejera de Educación, Eva Ledo, y la directora general de Inclusión Educativa, María Dolores Bueno. Por parte del Sporting estuvieron el vicepresidente ejecutivo, David Guerra, y el responsable de relaciones institucionales, Joaquín Alonso, quienes charlaron con los pequeños sportinguistas del centro.

Tras conocer las instalaciones del colegio, los directivos presenciaron un pequeño partidillo de los jóvenes del centro que forman parte del convenio e, incluso, se animaron a participar. Eva Ledo anotó un gol, David Guerra compartió risas con los más pequeños y Joaquín Alonso también vio portería, en su caso, de penalti. Una jornada festiva que los alumnos del colegio de Educación Especial de Santullano no olvidarán.