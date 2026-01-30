Andrés Cuenca ya se entrena con el Sporting de Gijón a la espera de que su fichaje sea oficial
El zaguero se ejercita en Mareo a las órdenes de Borja gracias al visto bueno del Fútbol Club Barcelona y mientras se resuelven los últimos flecos de la operación
Andrés Cuenca se entrenó este viernes con el Sporting de Gijón en Mareo. El central, de 18 años, se sumó al entrenamiento del equipo rojiblanco en las instalaciones y estará este domingo a disposición de Borja Jiménez para el encuentro en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. Cuenca, que llegó ayer a Asturias y superó el reconocimiento médico, ya es uno más para Borja Jiménez.
Aunque el fichaje todavía no es oficial, -algo que se prevé para esta misma tarde-, el Fútbol Club Barcelona ha permitido que el defensa se incorpore ya a los entrenamientos con el Sporting de Gijón. Este mismo viernes se espera que el acuerdo sea ya oficial, una vez el Fútbol Club Barcelona, Como y el Sporting rematen toda la burocracia. Para el club asturiano era prioritario contar cuanto antes con este joven central, que era el objetivo número 1 de la comisión deportiva para reforzar la zaga este mercado de invierno, por lo que hay gran satisfacción con el desenlace de las gestiones y se valora el visto bueno del Barça a agilizar este proceso. Gracias a este gesto, Cuenca gozará de dos entrenamientos antes del partido en Eibar. El de este viernes. Y el de mañana, sábado.
Mercado cerrado
La incorporación de Cuenca cierra un intenso mercado de fichajes para el Sporting de Gijón. El club rojiblanco, que permanecerá atento hasta el cierre del mercado, el 2 de febrero, da por resuelta la planificación deportiva y considera que esta es la plantilla con la que se debe aspirar a intentar el ascenso a Primera División. El mercado de enero, si no sucede nada extraño, se resuelve con tres fichajes, Brian Oliván, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca, y tres salidas, Jordy Caicedo, Oscar Cortés y Yann Kembo.
