Pablo Vázquez, jugador del Sporting, se sincera sobre su situación como rojiblanco: "Borja Jiménez es un espectáculo tácticamente; vamos a estar ahí"

Llegó el pasado verano a Gijón desde el Deportivo de La Coruña para reforzar el centro de la defensa del Sporting. Pablo Vázquez (Gandía, Valencia, 1994) se sincera en una entrevista a La Opinión de La Coruña, del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, sobre su situación como rojiblanco, el efecto de Borja Jiménez y la influencia de Correderda. Álex y el entrenador también tienen pasado deportivista.

¿Cómo es el Sporting de Borja Jiménez?

Con Borja creo que ya estamos un poco en sintonía en su idea. Nos costó un poquito. Es verdad que hemos sido un equipo de rachas, pero creo que ahora estamos ya más asentados en su idea. Es un entrenador que tácticamente es un espectáculo y nosotros somos un equipo veterano. Estamos sabiendo leer bastante bien los partidos y la verdad que también tenemos gente arriba que es diferencial. Es lo que al final en esta categoría te hace sacar puntos.

He escuchado a Borja decir que los tres de arriba les dan un puntito extra.

¡Claro! Al final todos los equipos viven de sus mejores jugadores. Me refiero al Dépor, que no son sus puntales, los del Racing ya ni te cuento… Los del Almería, lo mismo. Todos tenemos jugadores que son los que te ganan los partidos, aunque yo me quedo con los del Sporting. Para mí son los mejores.

Como para decir otra cosa, ¿no?

No, para mí son los mejores, los veo todos los días y son unos cracks.

¿Qué me dice de Corredera?

Álex es muy completo, nos da muchísimo con balón y sobre todo sin balón, que parece que no destaca tanto ahí. Luego el carácter, esa garra, que pese a ser un futbolista técnico, nos da también muchísimo sin balón, muchas piernas. Es de los mejores mediocentros de la categoría, sin ninguna duda.

¿Cómo ve el play-off?

Este año... Parece que todos los años está igualado y siempre hay uno más igualado que otro. Este año creo que el gran problema es que hay muchos equipos. Hacía mucho tiempo que no había tantos equipos peleando por tan pocos puestos. Entonces, quien esté más sereno, más calmado en los partidos que te jueguen las cosas de verdad, pues estará acertado. El Dépor va a estar ahí, 100%. Nosotros creemos que también estaremos ahí peleándolo. Y hay muchos invitados, muchos equipos de mucho nivel. Pero vamos, que sí que va a ir todo de pocos puntos.

¿Cómo fue su regreso a Riazor de rojiblanco?

Yo estoy muy agradecido. No tengo cero cosas malas que decir. Es verdad que luego en el estadio, en la primera vuelta, sentí algo raro, porque yo pensaba que la gente me tenía... Creo que lo sigo pensando, pero es verdad que luego, durante el partido, pues claro, somos rivales. Yo le tengo un cariño especial al Dépor, a Coruña y a la gente, porque he sido muy feliz. No tengo nada en absoluto que reprocharles. Todavía hay gente que me escribe y que se alegra de lo personal. Evidentemente, como rival, no, que somos del Sporting.

¿Cómo recuerda su salida de Coruña rumbo al Sporting?

Salgo del Dépor porque el Dépor me dice que salga. Yo no quería. Llega el Sporting por eso, porque el Dépor me invita a salir.Luego, tofo fue fácil porque quería venir a Gijón, pero hubo muchas trabas económicas. Lo que iba a ser una salida limpia, luego fue un traspaso que se enquistó muchísimo. Yo pensaba que me iban a dejar marchar, pero luego surgieron mil cosas que hay en una negociación.