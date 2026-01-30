El Sporting negocia el fichaje de Mario Bustos, delantero del Villarreal: una apuesta de futuro para el filial

El Sporting de Gijón negocia el fichaje de Mario Bustos, delantero de 19 años que milita en el Villarreal C y que, de completarse la operación, reforzaría al Sporting Atlético, equipo de Tercera RFEF. Los responsables deportivos del club rojiblanco trabajan en la incorporación de este prometedor atacante, que llegó a la cantera grogueta tras destacar en el juvenil de Unionistas de Salamanca.

En Mareo manejan informes muy positivos sobre Bustos, aunque la operación aún no está cerrada y depende de varios factores, entre ellos que el jugador logre desvincularse del Villarreal. De concretarse su llegada, Bustos sería un refuerzo importante para el primer filial rojiblanco y una clara apuesta de futuro para la entidad gijonesa.

La dirección deportiva del Sporting pretende renovar el ataque del Sporting Atlético con el objetivo de dotar de mayor colmillo al equipo que dirige Samuel Baños. En ese proceso, el club ya ha incorporado a otro delantero, Miguel Conde, procedente del Deportivo Aragón. Paralelamente, se han producido salidas en la parcela ofensiva: Marcos Fernández ha sido cedido este viernes al Marino de Luanco y, anteriormente, Samu Montes se desvinculó de la entidad para incorporarse al Lealtad.

Además, Samuel Baños cuenta en ataque con Álex Oyón y el prometedor Bruno Rubio.