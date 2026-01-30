Los titulares de la rueda de prensa de Borja Jiménez: Andrés Cuenca, el rol de Amadou, Ferrari y el mercado de fichajes

Borja Jiménez compareció este viernes en sala de prensa en Mareo. El entrenador del Sporting de Gijón analizó la previa del encuentro que el equipo disputa este domingo en Ipurúa ante el Eibar y repasó el mercado de fichajes.

Estas son sus declaraciones.

Análisis de la categoría. «Desde que inició la competición, antes de estar aquí, tengo esa opinión de los cuatro equipos más fuertes de la categoría (Racing, Dépor, Almería y Las Palmas) y también ahora viendo sus refuerzos en el mercado. Los que estamos cerquita, como nosotros ahora, vamos a intentar pelearlo, sin duda. Son los grandes favoritos, pero ojalá no sean ellos y podamos ser otros. Nosotros paso a paso, peleando primero por esos 50 puntos y siendo competitivos para a partir de ahí construir. Ojalá me equivoque en mi vaticinio hecho en agosto»

Igualdad. «La explicación que le encuentro a los resultados tan dispares a lo largo del año es la igualdad que hay. Se dan errores que decantan los partidos, a veces a favor y otras en contra. Hay equipos que dentro de esa igualdad pueden tener algo más de talento para ganar partidos, pero cualquiera puede ganar a cualquiera. No hay esa superioridad para dar la vuelta a muchos resultados»

Andrés Cuenca. "Vamos a esperar a que sea oficial. Es un jugador diferente. Puede jugar en defensa de cuatro o de cinco. Cuando se cierre todo, ya hablarmeos; no vaya a ser que no se cierre, que no parece, y nos convirtamos en un meme (risas)

Mercado. «Hemos intentado en el mercado reforzar al equipo con nombres y hemos cambiado perfiles. No buscamos un sustituto a Cortés porque hay límites y si eliges en una demarcación no tienes para otra. El mercado está abierto y no sé qué deparará, pero estamos contentos con los que han venido y con los que están. Ellos han dado la vuelta a una situación complicada y son los que estarán, así que estoy contento en líneas generales»

Amadou. «Ver en el día a día a Amadou y cómo ha rendido con el equipo en Segunda nos da mucha información. Su salto fue muy grande y esa adaptación no es sencilla. Cada jugador lleva su ritmo. Nadie en el club ha valorado su posible salida y él tampoco. Si no hay nada raro, terminará el año con nosotros y en verano lo valoraremos, ya que le está costando más tener números que en su etapa anterior»

Partido a partido. «Para mí este no es un momento determinante para perfilar el objetivo. Da igual que te enfrentes a equipos que están arriba o abajo, hay mucha igualdad. Tenemos ahora una visita ante el cuarto mejor local, de donde viene de perder el Almería. Vamos a uno de los campos más complicados de la categoría de siempre, pero vamos con la convicción de ganar. Al Eibar no lo ganamos en la primera vuelta, luego Huesca que nos ganó, luego el Albacete que ganó a Real Madrid y Valladolid... Todos los partidos los veo muy difíciles»

Eibar. «El Eibar en su casa es muy fiable y el otro día fue superior al Almería en casi todo el partido. Esos 3 o 4 menos de ancho de Ipurua se notan, hay menos espacios. Es un equipo que te obliga al juego directo. Los partidos allí son complicados y son un equipo muy trabajado. Hemos intentado dar algún matiz a lo que venimos haciendo para ser dominadores e insistir en mejorar todas las fases del juego para ser mejores y que el futbolista tenga más ideas y conceptos de lo que queremos»

Gaspar. «Gaspar está en la última fase de la recuperación y está empezando a correr, lo que le acerca mucho a reincorporarse por su tipo de lesión»

Análisis del filial. «En el día a día trabajamos mucho con los chicos del filial para conocer sus posibilidades. También hemos probado esta semana con Sancho, que es central. Nos gusta verlos. El rol que tengan en el primer equipo dependerá mucho de ellos y de nuestras necesidades, pero no hay nada marcado de manera fija»

Resultados ante equipos de abajo. «Siempre hablamos de que los de abajo se nos dan mal y esas cosas. Espero que después de lo del otro día esto no sea recurrente. Yo no creo en eso, creo en la igualdad total de la categoría. Ganamos al primero y perdimos con el último. Ganar 3-0 en casa en un partido más o menos controlado te da alegría y eso influye en nuestro día a día y cómo afrontas las cosas con mejor autoestima, pero lo simplificaría mucho en lo difícil que es ganar al Mirandés, que lo será contra el Eibar o que lo es contra el Racing. Intentaremos ganar los partidos que tengamos por delante con independencia de su posición en la tabla. Me gusta cómo hacen las cosas el Eibar, cómo apoya su afición y las buenas instalaciones que tiene»

Ferrari. «Es normal que a Ferrari le falte adaptación en apenas siete días y todo lo que pasó según llegó, es natural que esté sin asentarse, no nos preocupa. En estos mercados el tiempo es más limitado que en verano, pero al conocer ya la liga se adaptará seguro muy rápido y no será un problema»

Análisis Eibar. «Viendo los últimos seis partidos de Ipurua, son partidos más cerrados y de acciones muy concretas, por lo que creemos que será algo más cerrado que lo de León, por ejemplo, pero también será bonito. Por cómo atacamos y defendemos buscamos más el ida y vuelta. El Leganés no nos permitió eso y Cultural y Mirandés sí, depende mucho del rival. Nosotros trabajamos todos los escenarios»

Ipurúa. «No quiero que sirva como excusa las dimensiones de Ipurua, porque me encanta. Es un sitio perfecto para jugar y todo parece comprimido, me fascina. Durante la semana le quitas metro y medio a las dimensiones con las que sueles trabajar y así lo entrenamos. Para defender estás más cerca y para atacar hay menos espacios»