Andrés Cuenca, último fichaje del Sporting, se queda sin jugar en Éibar

Andrés Cuenca no podrá participar este domingo en el encuentro que el Sporting de Gijón disputa mañana (16:15 horas) en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. El último fichaje del Sporting de Gijón tendrá que esperar para debutar con la camiseta rojiblanca. ¿El motivo? El Como y el Fútbol Club Barcelona aún no han cerrado al cien por cien el traspaso y, por lo tanto, el defensa, que se ha ejercitado hasta en dos ocasiones a las órdenes de Borja Jiménez, se queda en Asturias y no formará parte de la expedición que pone esta tarde (17 horas) rumbo a Bilbao. El fichaje de Cuenca por el Sporting de Gijón no peligra. Y el defensa ya ha superado todos los filtros médicos. Pero este parón se debe de forma exclusiva al remate de la operación entre el Como y el Barcelona y, sobre todo, al intercambio de documentos entre tres entidades. Pero Cuenca jugará en el Sporting.

La noticia causa una enorme decepción en el Sporting, que se ha esforzado en avanzar la adaptación del jugador, pero que se topa con una situación inesperada.