Andrés Cuenca, último fichaje del Sporting, se queda sin jugar en Éibar
El zaguero no podrá estar en Ipurúa a la espera de que se rematen los últimos flecos de la operación entre el Como y el Barcelona
Andrés Cuenca no podrá participar este domingo en el encuentro que el Sporting de Gijón disputa mañana (16:15 horas) en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. El último fichaje del Sporting de Gijón tendrá que esperar para debutar con la camiseta rojiblanca. ¿El motivo? El Como y el Fútbol Club Barcelona aún no han cerrado al cien por cien el traspaso y, por lo tanto, el defensa, que se ha ejercitado hasta en dos ocasiones a las órdenes de Borja Jiménez, se queda en Asturias y no formará parte de la expedición que pone esta tarde (17 horas) rumbo a Bilbao. El fichaje de Cuenca por el Sporting de Gijón no peligra. Y el defensa ya ha superado todos los filtros médicos. Pero este parón se debe de forma exclusiva al remate de la operación entre el Como y el Barcelona y, sobre todo, al intercambio de documentos entre tres entidades. Pero Cuenca jugará en el Sporting.
La noticia causa una enorme decepción en el Sporting, que se ha esforzado en avanzar la adaptación del jugador, pero que se topa con una situación inesperada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.