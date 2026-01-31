Eibar is different: la previa del encuentro en Ipurúa por Josu Uribe

Jornada número 24 de LaLiga Hypermotion, con la visita del Real Sporting al vetusto Ipurúa para enfrentarse a la SD Eibar. Un club y un estadio tremendamente especiales y diferentes en nuestro fútbol. De todos los clubes que tuve el honor de dirigir, este es uno de los que guardo con mejores recuerdos por su trato humano al profesional, su manera de trabajar el día a día y su capacidad para organizarse con unos recursos muy limitados.

No es fácil que una ciudad de menos de 30.000 habitantes consiga afianzarse año tras año en nuestro fútbol profesional e incluso lograr el éxito de la Primera División. Un Molinón lleno es casi la población armera. Un club con las ideas muy claras tanto en la utilización de sus recursos como en su funcionamiento interno, junto a una estructura deportiva con un trabajo enorme en la formación y en la captación de futbolistas que encajen en un proyecto y en un estilo de juego muy especial. No todo el mundo vale para vestir la camiseta azulgrana, aunque sea muy buen pelotero: hay que entender el estilo de juego vasco y la particularidad de su estadio.

Me pregunta mucha gente si es cierto que es tan difícil jugar en Ipurua. Es cierto que es un estadio en el que sientes al público muy cerca y con un terreno de juego siempre muy rápido y muy norteño. Para que la gente se haga una idea, El Molinón tiene unas medidas de 105 x 70, por los 103 x 65 de Ipurua. Esa diferencia, sobre todo en el ancho, te lleva a un partido siempre muy rápido e intenso, con mucho contacto. Es un partido en el que no te puedes relajar nunca, ni para defender ni para atacar cualquier acción de juego. Un campo que respira fútbol por los cuatro costados.

Sigue al mando del equipo Beñat San José, un técnico tremendamente discutido por la trayectoria del equipo, pero es un club donde el respeto al profesional es enorme y para destituir a un entrenador tienen que suceder muchas cosas. Al cuadro armero le pasa lo que a muchos equipos que descienden: si no recuperan rápido la categoría, cada año les cuesta más estar en posiciones de privilegio, convirtiéndose en un equipo habitual de LaLiga Hypermotion.

Un equipo que ha recuperado posiciones en la tabla y sensaciones en el terreno de juego. Lo ha hecho, sobre todo, mejorando los balances defensivos e intentando ser mucho más competitivo en las dos áreas. De sus siete victorias, todas han sido como local, costándoles un mundo arrancar puntos fuera de su estadio.

En los dos últimos meses han conseguido tres victorias consecutivas como locales y dos porterías a cero como visitantes, lo que les ha hecho recuperar sensaciones y tranquilidad en la tabla, además de mejorar su rendimiento en el campo. Un equipo con una enorme calidad técnica.

Para mí, el equipo con la mejor transición ofensiva de la categoría. Un conjunto con una calidad enorme y jugadores muy verticales que les hacen muy peligrosos cuando recuperan el balón con espacios a la espalda. Han sido capaces de unir sus virtudes a una mejora en sus estructuras defensivas, sabiendo defender en bloques más bajos y hacerse fuertes cuando el rival mandaba en el partido, algo que en la primera parte del campeonato no supieron manejar.

Un modelo de juego muy definido: 1-4-2-3-1, con la variante ofensiva, sobre todo como local, de terminar con dos puntas muy definidos, y la variante defensiva de introducir un tercer centrocampista por dentro para cerrar más el partido.

En los últimos encuentros ha ajustado una defensa de cuatro, con dos laterales fuertes como Arriaga o Arbilla en la izquierda y Álvaro o Cubero en la derecha, junto a dos centrales como Moreno y Nolas, que han dado un enorme rendimiento defensivo al equipo. Un doble pivote de mucho trabajo y buena posición, con dos exrojiblancos como Sergio y Olaetxea, que están en un gran momento y han aportado un gran equilibrio al equipo en los últimos partidos, junto al jugón Garrido como tercera opción.

Un ramillete de jugadores muy desequilibrantes, tanto por fuera como por dentro, capaces de hacerte sufrir muchísimo en espacios abiertos: Corpas, Madrigal, Guruceta, Alkain, Laguna o Javi Martínez.

Arriba le ha ganado la partida Javi Martón a Jon Bautista, pero ambos son delanteros muy peligrosos, con buena relación con el juego del equipo y con el gol. Incluso si el resultado no es favorable, pueden acabar formando dupla en el ataque armero.

Un partido, un estadio y un rival que te van a exigir tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Un encuentro en el que tienes que mantener un índice de concentración altísimo y minimizar al máximo los errores. Un campo donde el rendimiento en las áreas suele marcar al ganador. En Ipurúa no hay que hacerlo bonito ni ser mejor que el rival: en Ipurua hay que competir al máximo y usar la mayor calidad de tus jugadores para hacerle daño al contrario.

Siempre que iba a jugar contra el Eibar como visitante cambiaba toda mi estructura de juego, hacía un equipo más defensivo e intentaba jugar como ellos. Nunca conseguí ganar.

En una charla con Mendilibar me dijo que el error de todos los rivales que iban a Ipurua era querer hacer lo mismo que ellos, por la singularidad del juego vasco y las medidas del campo, y que ahí ellos eran mejores. Que sufrían cuando llegaba un equipo valiente, que llevase la pelota rápido al suelo y les exigiera defender acciones individuales.

Le hice caso al gran Mendi, como no podía ser de otra manera, y mi siguiente visita fue con el Elche, con un equipo con seis jugones que no superaban el 1,70 de altura. Al descanso ganábamos 0-3 y fue mi primera victoria en Eibar. Cosas del fútbol. Respeto al rival, respeto al escenario, pero personalidad y fútbol para intentar superar al contrario. Intensidad, minimizar errores defensivos, pero también buen pie y fútbol para hacer sufrir al rival.

Ipurua is different… pero no se olviden del maestro Mendilibar, que de esto sabe un montón.

A disfrutar.