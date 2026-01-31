Las primeras horas de Andrés Cuenca en Mareo: la bienvenida de la plantilla en una sesión con Riestra pendiente

Aunque faltaba la oficialidad, Andrés Cuenca se estrenó ayer como jugador del Sporting, Al menos de manera parcial. El último fichaje del club rojiblanco en este intenso mercado de invierno centró el viernes los focos en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. Con permiso del Fútbol Club Barcelona, que ha tenido mucha mano izquierda durante todo este proceso, el zaguero cedido por el Como en el Sporting saltó al campo número 2 de Mareo para realizar la primera sesión de entrenamiento como futbolista del equipo gijonés. La plantilla rojiblanca recibió a Cuenca, que lleva día y medio en Asturias, con cariño y sumo respeto. Los jugadores del primer equipo le recibieron en el campo número 2 de Mareo con el clásico "pasillo". Después, ya en el entrenamiento,Dubasin, Justin Smith y Amadou fueron algunos de los jugadores que más tiempo estuvieron con el último fichaje del club rojiblanco. José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, siguió la sesión de trabajo del último fichaje. Los gestores y los empleados del club han tratado en estas horas de ayudar al jovencísimo jugador a integrarse en su llegada al club asturiano.

Hoy, de hecho, se da por sentado que completará su segunda sesión de trabajo a las órdenes de Borja Jiménez y formará parte del viaje a Éibar –la expedición rojiblanca pone rumbo a las 17 horas de la tarde a Bilbao, donde se concentra antes del partido que se celebra mañana en Ipurúa–.

Ayer, el Como y el Fútbol Club Barcelona se encontraban rematando los último trámites burocráticos para confirmar el traspaso, en un movimiento previo a que se anuncie la llegada del zaguero al Sporting como cedido hasta el 30 de junio. La actividad en Can Barça ha sido frenética durante estos últimos días, por lo que las gestiones se han ralentizado respecto a las previsiones que manejaban todos los actores.

Las dos operaciones necesarias para sacar el negocio adelante, como explicaban todas las partes implicadas, estaban ya resueltas desde hace varios días. Nada peligraba. Pero al ser una gestión a varias bandas, el proceso burocrático ha sido muy pesado y ha discurrido muy lento, más de lo previsible. En Mareo, que han respetado los tiempos de una operación cocinada a fuego lento y que ha requerido a los gestores de enorme paciencia y trabajo, dan suma importancia a la rápida adaptación al club rojiblanco de este zaguero internacional con España en categorías inferiores. Por eso, se pretende que el central, de tan solo 19 años, que saltará dos categorías de golpe y que se está pegando una enorme paliza en estas primeras horas en Gijón, sume horas de trabajo con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Borja Jiménez, el entrenador, para tratar de agilizar su puesta en escena a la competición. Cuenca es un fichaje para el presente más inmediato para el Sporting. El Como italiano, que ha amarrado su fichaje en propiedad hasta 2030, tiene mucha confianza en él como proyecto de futuro, por lo que no se ha tratado de incluir opciones de compra para la parte del club rojiblanco.

Para los responsables deportivos del Sporting la llegada de este joven zaguero andaluz es una noticia sobresaliente, puesto que desde hace muchos meses se habían recopilado informes y ya se tenía monotorizado a un jugador que llega en calidad de cedido y que era imposible de firmar en propiedad.

El Sporting pretende iniciar este sábado las gestiones con LaLiga para inscribir a Andrés Cuenca como jugador de su plantilla. El club rojiblanco, que estuvo toda la jornada de ayer, viernes, pendiente de que se rematase la burocracia para dar oficialidad al acuerdo para que el zaguero recale en calidad de cedido, trabajará a destajo durante este sábado para tramitar la licencia del delantero en la patronal del fútbol español. En principio y si todo discurre de manera normal, Cuenca estará inscrito para el encuentro que el club rojiblanco disputa este domingo (16:15 horas) en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Éibar. El club rojiblanco se entrena este sábado (10: 45 horas) en Mareo y, a eso de las 17 horas, pondrá rumbo a Bilbao, donde pernoctará, para concentrarse antes del importante encuentro ante la Sociedad Deportiva Éibar.

La previsión que manejaban ayer en la entidad asturiana pasa por contar con Cuenca para el encuentro en Éibar, donde, si Borja Jiménez lo considera oportuno, podría incluso debutar.