Borja Jiménez, sobre la polémica expulsión de Otero: “Estamos acabando con el fútbol”

El Sporting de Gijón no pudo darle continuidad a su buen momento en Ipurúa y cayó derrotado por la mínima ante el Eibar. Al término del choque, Borja Jiménez compareció ante los medios para valorar el encuentro de los suyos

El encuentro: “Hemos tenido ocasiones muy claras para hacer gol y los errores nos han penalizado. Esto sigue y hay que ir a por el siguiente”.

El equipo ha competido bien. “Tenemos que analizarlo desde lo futbolístico. Hemos tenido una buena primera parte en líneas generales y nos hemos podido adelantar con el palo de Pablo Vázquez, con la de Dubasin y creo que no hemos entrado mal en la segunda con el mano a mano de Juan Otero y varias situaciones de remate claras. Nos ha faltado esa sobriedad defensiva de no complicarnos y ganar en confianza. Tendremos que hacer un análisis desde lo táctico y de por qué hoy no hemos sido capaces de dar un pase al frente. Los chicos son los primeros fastidiados y con la sensación de que con muy poquito hoy nos han ganado. Esa sensación es dolorosa”.

La expulsión de Otero. “La he visto ahora según bajaba. Estamos acabando con el fútbol desde el árbitro, el que llama al fútbol, mi futbolista y el del Eibar. Todos tenemos que colaborar por darle algo de honestidad a este deporte. Primero Juan no tiene que estirar la pierna, Peru Nolaskoain no tiene que simular que le dan. El árbitro ve la acción y de primeras no ha visto nada, pero alguien en Madrid decide que le da y al ver las imágenes todos vemos que no le da. Ya nos pasó en Zaragoza, hemos tenido mala suerte, aunque el principal culpable es mi jugador y ya después se encadena todo lo demás”.

¿Orgulloso por el volumen de acciones ofensivas?:

“Orgulloso no, ahora puedo sacar pocas lecturas positivas porque hemos perdido y por cómo se produce. Perdemos a Juan para no sé cuántos partidos, a Pablo que ha forzado y se ha resentido de sus problemas en el abductor, Manu que de un golpe no ha podido continuar… Hay mil situaciones negativas para intentar sacar algo positivo del resultado, pero si analizo los tres últimos partidos este ha sido el mejor y, sin embargo, hemos perdido y en los anteriores marcamos siete goles. Tenemos que mejorar, dar ese paso al frente y cuando no estás acertado al menos no perder.

Los problemas físicos de Pablo Vázquez. “Ya arrastraba algún problema durante la semana. Es un futbolista que siempre se pone a disposición del equipo y hoy quería estar. En la acción de la carrera ha notado algo atrás en el abductor. Nunca ha tenido una lesión muscular en su carrera, así que habrá que ver. No tenemos ningún parte aún, pero me costaría creer que pudiera estar la próxima semana”.

Ferrari: “Está en ese proceso de adaptación. Necesitamos más de él a nivel de interpretación de juego, pero lleva con nosotros cinco entrenamientos y ha jugado casi 50 minutos. Es normal y hay que tener paciencia”.

Andrés Cuenca: “Desde ayer no he hablado nada de esto con el club porque estábamos muy centrados en el partido. Supongo que me informarán de lo que ha ocurrido, pero estoy muy al margen de todo. Ojalá se pueda dar el fichaje porque hemos peleado para que se haga”.

El final del mercado. “No, en principio no creo que haya ningún movimiento, salvo que haya pasado algo con lo de ayer”.