En busca de un salto de altura en Ipurúa: la previa del Eibar- Sporting y posibles alineaciones

La ascensión con Borja Jiménez ha colocado al Sporting a las puertas de una enorme oportunidad en Éibar para meter la cabeza de lleno entre los seis primeros clasificados en esta tan apretada Liga. Ni siquiera el reciente disgusto de no poder contar con Andrés Cuenca, el último fichaje del proyecto en este muy intenso mercado de enero y que seguirá de forma irremediable el partido en Asturias, afea el panorama para un grupo dispuesto a demostrar que ya no solo es temible de vez en cuando y que tiene la capacidad de ser regular para pelear por metas ambiciosas en mayo.

La goleada al Mirandés en El Molinón no ha hecho más que reforzar el ánimo de un vestuario que ya no tiembla a la hora de verbalizar la palabra ascenso ni tampoco tiene miedo a saberse entre los mejores, por más que Borja, líder por méritos propios del proyecto, rebaje la ansiedad y las expectativas en sala de prensa, situando como primer objetivo los cincuenta puntos.

La dinámica de los asturianos —cinco victorias en los últimos siete partidos de competición y convertidos en el conjunto más goleador de Segunda División en este arranque de año— da alas a un equipo que aspira esta tarde (16:15 horas) en Ipurúa a confirmar su candidatura a cuotas mayores. El reto en el renovado campo armero es sin duda importante: la Sociedad Deportiva Eibar de Beñat San José ha convertido su estadio en un auténtico fortín, tercer mejor local de la categoría y donde se ha mostrado capaz de sacar sus últimos nueve puntos, también tras noquear recientemente a otro candidato al ascenso como es el Almería.

El Eibar promete guerra, en un partido que parece que se decidirá por pequeños detalles y donde primará el acierto en las áreas. El conjunto armero ya no pena por la categoría y parece haber ganado en consistencia, forjado desde el liderazgo de Sergio Álvarez y Olaetxea, dos conocidos por la Mareona, que se desplazará en masa a tierras vascas.

Ajeno al jaleo por la operación Cuenca entre el Como y el Fútbol Club Barcelona, y que ha provocado muchos quebraderos de cabeza en Mareo, Borja pretende dar continuidad al bloque de jugadores que ya sacaron adelante la visita al Reino de León y que también golearon al Mirandés. La baja de Nacho Martín por sanción abre las puertas de la titularidad a Bernal, mientras todo apunta a que el preparador abulense mantendrá el sistema 4-4-2, con Otero y Dubasin como flechas en el ataque y Gelabert y Corredera acostados sobre las bandas. El contexto no permite muchos apoyos, una vez se ha confirmado la ausencia de Cuenca, que se añade a las bajas de Nacho Martín, además de las de Loum y Gaspar.