La Mareona invade Eibar para empujar al Sporting: “Confiamos en el ascenso”

“Confiamos en el ascenso”. Ese era el mensaje más repetido entre los centenares de aficionados del Sporting de Gijón que este domingo se desplazaron hasta Eibar para acompañar al equipo en el encuentro que se disputa a las 16.15 horas en Ipurua. La Mareona volvió a responder lejos de El Molinón en una jornada marcada por el optimismo y por la sensación compartida de que el tramo final de la temporada vuelve a invitar a mirar hacia arriba.

La afición rojiblanca, siempre movilizada en los desplazamientos, llega a esta cita con el ánimo reforzado. Las últimas victorias del Sporting han levantado al sportinguismo y han reactivado la confianza en un objetivo que vuelve a estar muy presente en el discurso de la hinchada: el ascenso. Sin euforia, pero con convicción. “Hay que ir paso a paso”, matizan muchos de los seguidores desplazados, conscientes del camino que aún queda por recorrer.

Aficionados del Sporting en Eibar. / LNE

Desde primeras horas del día, la presencia rojiblanca fue muy visible en la localidad armera. Bares y restaurantes repletos, camisetas del Sporting por las calles y un ambiente festivo que tuvo su principal punto de encuentro en la plaza Unzaga, donde La Mareona volvió a concentrarse antes de poner rumbo al estadio.

Entre los desplazados no faltaron peñas muy reconocidas del sportinguismo, como Sentimiento Rojiblanco o la Peña Nacho Cases, que se sumaron a una jornada marcada por el respaldo al equipo y por la ilusión que ha vuelto a despertar el buen momento deportivo.

Entre los centenares de sportinguistas presentes en la previa se encontraba también José Ángel “Cote”, leyenda tanto del Sporting como del Eibar, que vivió la jornada como un aficionado más, integrado en La Mareona y compartiendo el clima de ilusión que rodea al equipo.

Aficionados del Sporting en Eibar. / LNE

El desplazamiento dejó además historias personales que reflejan el momento anímico del sportinguismo. Es el caso de Diego Álvarez, profesor en Dublín, que aprovechó unos días para regresar a Asturias y viajar hasta Eibar. Socio de plata del Sporting, hecho del club por su güelu, Manolo, resumía el sentir general: “Las victorias han levantado a la afición y ahora el ascenso vuelve a estar en la cabeza de todos”.

Noticias relacionadas

La expedición rojiblanca contó también con representación institucional. José Riestra volvió a liderar la delegación del club en el desplazamiento a Eibar. Quien no estuvo fue Andrés Cuenca, que se quedó en Asturias a la espera de que se remate la burocracia para cerrar su llegada al Sporting. El central llegará cedido desde el Fútbol Club Barcelona, en una operación en la que el club azulgrana apunta a posponer el acuerdo con el Como hasta el próximo mes de junio.