Los motivos que frenan el estreno de Andrés Cuenca con el Sporting de Gijón: las claves

Los flecos entre el Como y el Fútbol Club Barcelona para cerrar el traspaso de Andrés Cuenca dejaron ayer al zaguero en Asturias y sin la posibilidad de debutar esta tarde en Ipurúa con el Sporting de Gijón. El estreno del defensa central andaluz con la camiseta rojiblanca se pospondrá una semana más, al menos hasta el encuentro fijado para el 8 de febrero en El Molinón, en el que el Sporting se enfrenta a la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer, Cuenca, de 18 años, se ejercitó de nuevo en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo a las órdenes de Borja Jiménez y sumó su segunda sesión de trabajo con el equipo rojiblanco, después de haberse ejercitado ya el pasado viernes. En cambio, el defensa no pudo, a eso de las 17.00 horas, subirse al autobús junto al resto de sus compañeros para poner rumbo al Hotel Occidental de Bilbao, donde descansó el equipo antes del encuentro de esta tarde (16:15 horas) en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar.

¿El motivo? Unos flecos en las negociaciones entre el Como y el Barça que impedían el acuerdo total. Nada importante, aseguran fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo está ya definido y Cuenca será jugador del Como de Cesc Fàbregas, en principio hasta 2020, y después del Sporting hasta el próximo 30 de junio. Pero sí supusieron un freno respecto a los planes del club rojiblanco, que se ha esforzado en avanzar la adaptación del zaguero. También influye la dimensión de los dos clubes, grandes potencias, y el ajetreo de estos intensos días en las oficinas de Can Barça.

Cedido por el Barcelona

En Mareo confiaban en poder contar con Cuenca para el encuentro que el equipo disputa hoy ante la Sociedad Deportiva Eibar en Ipurúa. Pero, ante el retraso en el cierre de la operación, se asumía ayer la situación con resignación. En principio, entre este domingo y, a más tardar, ya mañana lunes, el Sporting confía en poder anunciar el fichaje de Cuenca, que llegará en calidad de cedido por el Fútbol Club Barcelona, ya que el Como italiano tiene el cupo completo, como avanzó este periódico. Ayer todos los actores implicados eran optimistas con el desenlace.

Mario Bustos, al Sporting Atlético

Por otro lado, el Sporting alcanzó en las últimas horas un principio de acuerdo para el fichaje de Mario Bustos, delantero de 19 años y que se incorporar al filial rojiblanco, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El punta salmantino se comprometerá con el Sporting Atlético hasta 2027, una vez ya ha resuelto su salida del Villarreal C, donde no estaba gozando de minutos.

Noticias relacionadas

El club gijonés da por cerradas las plantillas del primer y del segundo equipo en este mercado de enero. Tan solo queda ahora que se anuncie el fichaje de Andrés Cuenca. Y en el filial el de Mario Bustos. Por todo, las últimas horas apuntan a ser aparentemente tranquilas en Mareo, a la espera de que se remate de una vez la burocracia y se cierren los flecos entre el Como y el Barcelona por Cuenca, quien lleva varios días ya en Asturias.