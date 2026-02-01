Las primeras impresiones sobre la lesión de Pablo Vázquez son pesimistas

Una de las notas más negativas del encuentro en Ipurúa fue la lesión de Pablo Vázquez. El central valenciano tuvo que ser sustituido antes del descanso por unos problemas físicos en el abductor de su pierna izquierda y sus primeras sensaciones no son buenas. "Creo que me he roto y esto es nuevo para mí porque es la primera vez que me pasa", comentó el jugador.

Vázquez reconoció que "venía de una semana un poco cargada y no tenía unas sensaciones muy allá, pero estoy acostumbrado a vivir con la fatiga muscular". Sobre el partido, el zaguero explicó que "es una derrota que sabe mal porque hemos hecho un buen partido" y apuntó que "hemos tenido suficientes ocasiones para empatar.

El futbolista rojiblanco también dio su opinión sobre la expulsión de Juan Otero que a su juicio se pudo ahorrar. "La vi en el videomarcador, no sé si hay contacto pero es verdad que Juan se revuelve. No sé si hay algo, pero es una acción evitable totalmente".