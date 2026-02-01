Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El técnico del Eibar, Beñat San José, sobre el Sporting: “Es un equipazo y tiene jugadores extraordinarios”

"Ha sido un encuentro muy igualado, pero dentro de esa igualdad creo que hemos merecido ganar el partido", explica el técnico armero

Beñat San José se saluda con Borja Jiménez / Carlos Gil-Roig/Factoría 9

Javi Viso

El Eibar sigue fuerte como local y consiguió su cuarto triunfo consecutivo en Ipurúa a costa del Sporting de Gijón. El técnico armero, Beñat San José, se mostró muy satisfecho al término del encuentro con el partido de los suyos. “Es una victoria muy importante. Ha sido un encuentro muy igualado, pero dentro de esa igualdad creo que hemos merecido ganar el partido. En lo que es el juego, apenas nos han hecho ocasiones”, explicó. 

San José reconoció que se esperaba “un partido abierto” y elogió el nivel de la plantilla rojiblanca. “El Sporting es un equipazo, tiene jugadores extraordinarios y de lo mejor de la liga. Ha venido a Ipurúa con jugadores de buen pie, pero nosotros hemos hecho un partido muy bueno, con una primera parte fantástica llegando una y otra vez al área rival”, prosiguió. Sobre las importantes acciones que tuvo el conjunto gijonés en el segundo tiempo, el técnico armero consideró que sucedieron por errores propios. “Nos han pillado abiertos porque cometimos errores groseros, por eso cerramos un poco más las líneas”. Sobre el mercado, San José admitió que “no espera nada más” en el último día. 

