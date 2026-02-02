Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fichaje de Andrés Cuenca por el Sporting ya es -al fin- oficial: "Vengo con toda la ilusión del mundo"

El zaguero llega cedido del Barcelona, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, vestirá el 44 y tendrá dorsal del filial en el club rojiblanco

Cuenca, con Riestra, en Mareo

Andrés Menéndez

El Sporting de Gijón ha anunciado este lunes, 2 de febrero, el fichaje de Andrés Cuenca, que llega cedido por el Fútbol Club Barcelona, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA y que ya es oficial. El remate de la operación se ha hecho esperar debido al retraso en el acuerdo entre el Como y el Barcelona, que siguen en conversaciones para que el central recale en la escuadra italiana tras finalizar su cesión en Gijón, donde estará hasta el próximo 30 de junio, aunque estos problemas jamás han puesto en peligro el negocio. El defensa andaluz, de 18 años, tendrá en el Sporting ficha con el filial -algo habitual por las ventajas burocráticas que esto permite en el fútbol y de las que también han hecho uso el Racing de Santander con Manex o el Real Madrid con Mastantuono-, aunque, evidentemente, llega para reforzar al primer equipo gijonés.

Dorsal filial pero fichaje importante para el primer equipo

En ese sentido, vestirá el dorsal 44. Al defensa, de hecho, siempre le agradado el 4. Cuenca tiene incluso opciones de debutar con la elástica rojiblanca este domingo en El Molinón en el partido ante la Sociedad Deportiva Huesca, encuentro donde Borja Jiménez no podrá contar con Pablo Vázquez, pendiente de pruebas médicas.Cuenca, que este lunes volvió a ejercitarse en Mareo con el Sporting de Gijón, se encontraba en Asturias desde el pasado jueves, 29 de enero.

Sus primeras palabras como jugador del Sporting

“Llegué a La Masía con doce años. Un único objetivo: formarme como persona y como futbolista. Han sido siete años inolvidables. Sé perfectamente los valores que conlleva vestir camisetas con tanta historia. El fútbol es un aprendizaje constante. Siempre he agradecido a quienes me han enseñado tanto. Barcelona-Gijón. Gijón-Barcelona. Sé que hay historias muy bonitas. Yo solo puedo asegurar que vengo con toda la ilusión del mundo: aprender junto a mis compañeros y al cuerpo técnico, trabajar y mejorar, darlo todo. Solo quiero disfrutar de El Molinón con todos vosotros”, celebra el zaguero.

Plantilla cerrada

El club rojiblanco, con este movimiento, da por cerrada su plantilla en el mercado de invierno y, en principio, no se esperan novedades en las próximas horas. El Sporting completa el mercado de enero con tres fichajes (Brian Oliván, Ferrari y Cuenca) y tres bajas (Caicedo, Cortés y Ferrari).

