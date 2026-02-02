La mano de Chus Viña ya se nota en el Sporting Femenino

La primera victoria de la etapa de Chus Viña supone el impulso que el Sporting Femenino necesitaba en un momento delicado de la temporada. El triunfo logrado el pasado domingo en Burgos refuerza la línea de trabajo marcada desde el banquillo y contribuye a estabilizar el proyecto tras semanas de incertidumbre.

El conjunto rojiblanco se impuso por 1-2 al Burgos Club de Fútbol, con goles de Antía y Ávila, un resultado que le permite alcanzar los 22 puntos tras la jornada 16 de la Segunda Federación y ganar margen en la clasificación, un factor clave para recuperar tranquilidad en el día a día. El triunfo ha sido muy celebrado en Mareo, que respiran aliviados. La celebración eufórica de las jugadoras del Sporting en Burgos explica la importancia de un triunfo que se estaba resistiendo y que ayuda a cerrar una etapa delicada en un año que deportivamente está siendo positivo, pero donde se han sucedido situaciones extrañas, con dos entrenadores saliendo del club por motivos extradeportivos.

La victoria del Sporting Femenino llega después de un periodo convulso para el equipo gijonés, marcado por la polémica dimisión de Sergio Nieto por discrepancias con la gestión del Grupo Orlegi, y supone el primer triunfo del equipo con Chus Viña al frente, un paso importante para afianzar la estabilidad deportiva que desea el club. Viña, que ha sido recientemente promocionado por los gestores de Mareo para asumir las riendas del primer equipo del Sporting Femenino, consigue dar con la tecla tras unas semanas marcadas por el ruido y que han sido complicadas de gestionar a nivel interno.

El encuentro dejó además una imagen relevante a nivel interno. Antía, que había estado en el centro de la actualidad por la posible salida a México ofrecida por el Grupo Orlegi y que fue desestimada por la jugadora, fue una de las goleadoras del partido en Burgos y estrenó el brazalete de capitana, en un contexto especialmente sensible para el vestuario.

Antía es una jugadora crucial dentro del proyecto del Sporting Femenino y, además, de enorme valor dentro del vestuario, donde es muy apreciada por sus compañeras, que la consideran fundamental.