Los resultados de las primeras pruebas a Pablo Vázquez tras su lesión ante el Éibar

El futbolista se someterá este martes a una resonancia magnética a fin de concretar el alcance de su lesión

Pablo Vázquez, en Eibar

Pablo Vázquez, en Eibar / Carlos Gil-Roig

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

El central del Real Sporting de Gijón Pablo Vázquez estará en torno a dos semanas de baja tras lesionarse en la primera parte del encuentro disputado el pasado domingo en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. El defensa, natural de Gandía (Valencia), sufre una rotura en el isquiotibial izquierdo, detectada en la ecografía que se le practicó tras el partido, una lesión que se considera menos grave de lo que se temía inicialmente. El zaguero, que vive uno de sus mejores momentos de forma del curso, se retiró del estadio afectado: "Creo que me he roto...", llegó a admitir.

El futbolista será sometido este martes, 3 de febrero, a una resonancia magnética, prueba que servirá para concretar con mayor precisión el alcance de la lesión y confirmar los plazos de recuperación, aunque la previsión inicial es que se pierda las dos próximas jornadas del campeonato. Esto le dejaría fuera de juego para los encuentros ante la Sociedad Deportiva Huesca y Albacete. El propio central mostró su pesar por tener que parar en este momento del curso. «Me sabe muy mal dejar ahora mismo al equipo porque estamos en una fase de la temporada en la que hay que estar todos remando lo máximo», reconoció en Ipurúa.

La baja de Pablo Vázquez, uno de los futbolistas más importantes del equipo rojiblanco esta temporada, abre el abanico de opciones en el eje de la defensa, con la posibilidad de que regrese al once Diego Sánchez junto a Eric Curbelo o incluso que se produzca el debut de Andrés Cuenca, una vez el club rojiblanco ha confirmado el cierre de la operación en calidad de cedido procedente del FC Barcelona. Perrin, mientras, ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas.

De cara al compromiso de este domingo en El Molinón frente a la Sociedad Deportiva Huesca, Borja Jiménez recuperará a Nacho Martín tras cumplir sanción, aunque no podrá contar con Juan Otero, expulsado en Ipurúa y pendiente de conocer el alcance de su castigo tras la tarjeta roja directa por su entrada sobre Nolaskoain.

