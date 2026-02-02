El Sporting suma a Andrés Cuenca y cierra filas: todas las claves del mercado

La luz en los despachos de Mareo no se apagó hasta entrada la noche. Una vez se había sacado adelante el fichaje de Andrés Cuenca, anunciado a mediodía, algo que puso fin a días de incertidumbre, ya no se esperaban grandes noticias en el Sporting, más allá de la necesidad de aguardar a media tarde para concretar con el Villarreal los tiempos del anuncio de la incorporación de Mario Bustos, un refuerzo para el filial, en una operación que ya había quedado resuelta por la mañana.

Aunque el trabajo estaba listo, los responsables de la gestión deportiva se mantuvieron dentro de las oficinas hasta avanzada la tarde. Nadie puede desconectar nunca en esta jornada de cierre del mercado de enero –hay quien aún recuerda cuando el Valladolid solicitó de repente en esas últimas horas la cesión de Djurdjevic– porque siempre puede entrar una llamada que cambia de repente los planes. Por suerte para el Sporting, eso no ocurrió. O, al menos, no se avanzó en ninguna operación, entre comillas, indeseada.

Así, los gestores deportivos del Sporting, cuestionados en otros mercados por sus dificultades para solventar problemas y atinar en sus objetivos, han conseguido sus grandes propósitos. Por un lado, cerrar las tres principales necesidades detectadas por Borja Jiménez: un lateral izquierdo (Brian Oliván, asentado ya como titular), un delantero que añada competencia a Juan Otero (Andrés Ferrari) y un central que aporte otro perfil a la zaga (Andrés Cuenca). También por el hecho de sacarse de encima tres fichas de jugadores que no contaban: Jordy Caicedo y Óscar Cortés (Huracán) y Yann Kembo (UD Ibiza). Y, a la vez, por mantener el núcleo de un grupo sobre el que hay depositadas grandes esperanzas. "No solo creo en pelear el ascenso, estoy convencido de ello", llegó a proclamar José Riestra.

En Mareo han cumplido a rajatabla con los planes trazados: no se ha facilitado ni se ha atendido ninguna salida de aquellos jugadores que no estaban propuestos para salir. Por ninguno. Aquí los responsables deportivos han sido tajantes: "Contamos con él", han ido contestando a los entornos de los jugadores que se han puesto en contacto con el club para trasladar intereses de otros equipos.

Las salidas propuestas siempre han sido las tres que se han resuelto. Ninguna más. Y en esta idea se han mantenido en el club durante todo el mes de enero, independientemente del momento de los jugadores, de su minutaje o de su jerarquía. Así, los gestores deportivos no han escuchado sondeos de clubes interesados en jugadores de rotación: Amadou, con ofertas de Primera Federación para salir cedido –Marbella, Pontevedra y Ourense– Jesús Bernal y Queipo, con opciones en el mercado internacional. Y han cerrado las puertas a aquellos futbolistas estructurales que son piedras angulares del proyecto, como César Gelabert o Jonathan Dubasin, por quien el Deportivo Alavés hizo una consulta. Duba, como Gelabert, tienen muchísimo mercado. Pero los dos grandes líderes del equipo se quedan. Al menos hasta junio.

El foco es claro: la prioridad del Grupo Orlegi no pasa ahora por hacer caja, sino por fortalecer el proyecto deportivo para intentar el ascenso a Primera División, el gran objetivo, aunque se asuma difícil. En ese sentido, y dentro de la enorme prudencia que obliga el irregular tránsito del equipo y la marcada igualdad de la categoría, hay muchas esperanzas depositadas por la propiedad en esta segunda vuelta, en la plantilla diseñada y en la mano de Borja Jiménez, un entrenador muy valorado a nivel interno. La derrota en Ipurúa no ha modificado en absoluto esa percepción. Más bien al contrario: se considera que el equipo muestra síntomas de mejoría y crecimiento y que, cuando se asienten las tres incorporaciones, aún subirá su nivel.

La principal noticia del día de ayer estuvo en la oficialidad de la cesión de Andrés Cuenca, prestado hasta el 30 de junio por el Fútbol Club Barcelona, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El anuncio puso fin a días de enorme incertidumbre provocada por la dificultad de encajar un acuerdo a tres bandas entre el Como, el Barça y el Sporting, donde han entrado en juego factores que han complicado enormemente la operación.

Cuenca, que dijo llegar "con toda la ilusión" al Sporting lucirá el dorsal 44 y tendrá ficha del filial, aunque será con todas las de la ley un fichaje para el primer equipo, llega prestado del Barcelona hasta el 30 de junio, después de que el club azulgrana haya renovado al zaguero un curso más, hasta 2027, para luego traspasarlo al Como en verano. El club italiano no podía mandarlo a Gijón al tener excedido el cupo de cesiones. Todos estos condicionantes han dilatado el cierre de una operación que estaba tan encauzada que el zaguero llevaba desde el pasado jueves en Asturias y que se había ejercitado desde entonces a órdenes de Borja Jiménez.

Noticias relacionadas

"Llegué a La Masía con doce años. Un único objetivo: formarme como persona y como futbolista. Han sido siete años inolvidables. Sé perfectamente los valores que conlleva vestir camisetas con tanta historia. El fútbol es un aprendizaje constante. Siempre he agradecido a quienes me han enseñado tanto. Barcelona-Gijón. Gijón-Barcelona. Sé que hay historias muy bonitas. Yo solo puedo asegurar que vengo con toda la ilusión del mundo: aprender junto a mis compañeros y al cuerpo técnico, trabajar y mejorar, darlo todo. Solo quiero disfrutar de El Molinón con todos vosotros", celebró el zaguero. El club, de hecho, cuenta con el zaguero como elemento importante en la primera plantilla. También con Manu Rodríguez, quien ya se ha consolidado.