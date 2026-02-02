Unipes denuncia el trato recibido por la afición del Sporting en Ipurúa y lamenta el continuo "maltrato" al seguidor

La agrupación de peñas sportinguistas Unipes ha expresado públicamente su malestar por los hechos ocurridos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre la Sociedad Deportiva Eibar y el Real Sporting de Gijón en el Estadio Municipal de Ipurua.Según denuncia el colectivo, durante la última jornada liguera se produjeron situaciones que afectaron directamente a los aficionados visitantes, hasta el punto de que se les llegó a impedir “acceder al campo con banderas de peñas sportinguistas” o incluso se procedió a “expulsar del estadio a aficionados rojiblancos”.

Unipes enmarca lo sucedido en Ipurúa dentro de un problema mucho más amplio y denuncia “el continuo maltrato al aficionado que se sufre en multitud de graderíos de todo el país”, motivo por el cual realiza “un llamamiento a garantizar los derechos de la afición para poder disfrutar del fútbol y animar a su equipo”.

Desde la agrupación de peñas alertan además de que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de un escenario cada vez más preocupante para el fútbol actual. En este sentido, señalan que “este continuo desprecio al aficionado, así como la dificultad cada vez mayor de poder acceder a entradas visitantes, pone en peligro el fútbol actual como lo conocemos”.

El comunicado también apunta directamente a los organismos y entidades con capacidad de decisión, subrayando que “el revertir esta situación y que el fútbol vuelva a ser para el aficionado en su plenitud, al margen de adaptarse a la evolución de los tiempos, depende en gran medida de la Liga, Federación, clubes y los poderes públicos”. Unipes considera clave que estos estamentos sean capaces de “legislar y armonizar una normativa que sea compatible con los intereses de las partes”, con el objetivo de proteger los derechos de los seguidores. El mensaje del colectivo concluye con una defensa clara del papel del aficionado en el fútbol: “Recordemos que sin afición no hay fútbol”, remarca Unipes, que insiste en que “siempre estará del lado del aficionado”.