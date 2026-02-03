Andrés Cuenca se abre en sus primeras declaraciones en el Sporting: "Es un club muy grande..."

Andrés Cuenca se muestra ilusionado y ambicioso en sus primeras palabras como jugador del Sporting de Gijón. El central, último fichaje del conjunto rojiblanco en el mercado de invierno, ha expresado sus sensaciones tras su llegada a Gijón en un vídeo difundido por el club, grabado por el departamento de comunicación tras hacerse oficial su incorporación, cedido por el FC Barcelona hasta el próximo 30 de junio. Un vídeo que fue clave en su decisión de aceptar la propuesta del club gijonés. El joven defensa reconoce que ese primer contacto con el Sporting resultó determinante. «Me pasaron un vídeo del Sporting para presentarme el club y no se me quitaba la idea de venir a Gijón. Es un club muy grande, con unos objetivos por cumplir y me apasiona, la verdad. Desde primera hora sabía que quería venir aquí», señala Cuenca, que insiste en la dimensión de la entidad rojiblanca.

Feliz en Gijón

Cuenca asegura sentirse ya integrado en su nuevo equipo y con la motivación al máximo. «Por fin estoy en el Sporting. Es un orgullo disfrutar aquí con los compañeros de los entrenamientos, vengo a tope para lograr el objetivo del equipo», comenta. El central no olvida su reciente debut con el primer equipo azulgrana, una experiencia que califica de inolvidable y por la que se muestra agradecido. «Debutar con el primer equipo del Barcelona fue un sueño, no lo puedo explicar. Doy las gracias al Barcelona por esa oportunidad», afirma, antes de subrayar de nuevo el salto que supone su llegada a Gijón. «Ahora llego a un club grande. Yo ya sabía que era súper grande, pero cuando llegué aquí vi que es un club muy grande, el Sporting. Me da confianza para seguir cogiendo confianza», añade. El futbolista también destaca su buena adaptación a la ciudad y al entorno del club. «Me está encantando Gijón, solo tengo palabras bonitas para la ciudad, para mis compañeros, para la directiva…», señala.

El 44, un dorsal elegido por un motivo personal

A pesar de su juventud, Cuenca recuerda que lleva muchos años lejos de casa persiguiendo su sueño. «Tengo 18 años, soy muy joven, pero con 12 años ya salí de casa para intentar lograr lo máximo en el fútbol. Trabajo al máximo por ello y tengo mucho por delante para trabajar y lograr los objetivos», apunta. Sobre su dorsal, el central explica el motivo de su elección. «El 44 llamó la atención. Mi número favorito es el 4, así tengo dos cuatros», comenta, antes de mostrar su deseo de estrenarse en El Molinón. «Tengo ganas de debutar en El Molinón - Enrique Castro ‘Quini’. La afición es espectacular, no lo había visto en mi vida. Tenemos que estar todos juntos para tirar adelante y lograr el objetivo», afirma.

Cuenca reconoce que no fue sencillo dejar atrás la cantera azulgrana. «Ha sido un paso duro salir de la cantera del Barcelona, es mi casa. Llegué allí con 12 años, muy pequeño. Me han enseñado todo en lo deportivo y en lo educativo, ojalá que sigan formando a mucha gente», señala.

El defensa repasa también los sacrificios realizados durante su etapa de formación. «Cuando salté de Córdoba a Sevilla fue con unos 11 años y luego a Barcelona. Comía y hacía los deberes en el bus de camino a entrenar desde mi pueblo. Pasaba muchos días tirado en la carretera, fuera de casa, era duro», relata. «Cuando fui a Barcelona sufrió más mi familia que yo, creo. En Navidad estaba un mes en casa y luego se hacía cuesta arriba volver», añade.

Noticias relacionadas

Por último, el central destaca la historia del club rojiblanco y el respaldo de su afición. «Por el Sporting han pasado muchas leyendas. Mucha gente me habló muy bien de la ciudad, del estadio, de la afición. La afición es de las mejores de España», concluye.