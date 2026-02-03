Gelabert y Otero, dos apuestas del Sporting a largo plazo: tiene a sus dos referentes atados con contratos de más duración de los anunciados

La comisión deportiva del Sporting cerró de forma tajante las puertas a la salida de sus principales activos durante el mercado de invierno. Ni siquiera fue necesario que llegasen ofertas formales, ya que los responsables deportivos trasladaron a los entornos de los jugadores que el club no iba a negociar ningún traspaso en enero. La apuesta del club gijonés ha sido clara: reforzar el proyecto deportivo y apurar sus opciones de ascenso. Una estrategia que no impide que, llegado el verano, con o sin regreso a Primera División, puedan aparecer clubes con capacidad económica dispuestos a presentar propuestas importantes por algunos de los futbolistas más cotizados de la plantilla. Sin ascenso a la máxima categoría, hay jugadores como Dubasin, Gelabert u Otero que, si mantienen el actual nivel, atraerán el interés de otros equipos.

En ese contexto, el Sporting se ha asegurado margen de maniobra atando con contratos de larga duración a varios de sus activos más valiosos. Un ejemplo es el de César Gelabert. Cuando el club ejecutó la opción de compra de dos millones de euros al Toulouse, el centrocampista firmó un contrato que le vincula al Sporting por cuatro temporadas, hasta 2029, aunque oficialmente se anunció un acuerdo hasta 2028. El último año está condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos.

Con Juan Otero se da una situación similar. El delantero colombiano llegó en propiedad en el verano de 2024 tras rescindir su contrato con el Club América. Aunque se comunicó un acuerdo por tres campañas, hasta 2027, el contrato incluye una cláusula que contempla la ampliación por un año más, hasta 2028, también sujeta a objetivos. Este detalle no es menor, ya que el atacante, con un importante cartel en el fútbol español, no afrontaría el próximo mes de junio su último año de contrato en vigor. Se trata de acuerdos con matices que refuerzan la posición del club ante posibles movimientos futuros.

Recurso por otero. El Sporting tenía previsto presentar ayer un recurso antes de que el Comité de Competición emita su resolución sobre la sanción impuesta a Juan Otero. El fallo se espera para este miércoles. El atacante fue expulsado en los minutos finales del encuentro ante el Eibar en Ipurúa tras una muy polémica acción sobre el zaguero armero Peru Nolaskoain, que fue advertida por el VAR.

La posible sanción preocupa en Mareo, donde asumen que, si se atiende al acta y al visonado de imágenes, el jugador será baja para el encuentro que el Sporting disputa este domingo ante la Sociedad Deportiva Huesca, y tam bién tiene opciones de perderse el encuentro de la próxima semana en el Carlos Belmonte de Albacete. Por ello, el área jurídica estaba trabajando en las últimas horas en presentar un recurso con el objeto de probar que el daño no fue importante, buscando reducir la posible sanción.