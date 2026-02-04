Ya se conoce la sanción para Juan Otero: este es el fallo de Competición

Dos partidos de sanción para Juan Otero. El delantero colombiano no estará disponible para los siguientes dos encuentros del Sporting de Gijón -Huesca, en El Molinón, y Albacete, en el Carlos Belmonte-. El Comité de Competición ha anunciado este mismo miércoles el castigo para al atacante rojiblanco por su acción ante el defensa del Eibar Peru Nolaskoain, en los últimos instantes del encuentro del pasado domingo en Ipurúa. En Mareo respiran aliviados con la sanción al futbolista, indispensable para Borja Jiménez, ya que había el temor de que el castigo fuese incluso mayor. De hecho, el departamento jurídico del club rojiblanco había presentado alegaciones previas ante Competición, que el organismo fedederativo ha desestimado. Tras la aportación de las pruebas, el Comité acordó "Desestimar las alegaciones del Real Sporting de Gijón e imponer al jugador D. Juan Ferney Otero Tovar la sanción de suspensión por dos partidos, por una infracción del artículo 130.2 del Código Disciplinario de la RFEF con las multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario.

El fallo de Competición.

"2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego., no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.2)", refleja el acta del Comité. También se reflejan la intentona rojiblanca por rebajar la sanción.

Noticias relacionadas

Las opciones de Borja Jiménez para el ataque

De esta manera, Borja Jiménez perderá para los siguientes dos encuentros de competición a un jugador que es clave en sus esquemas en la posición de delantero centro, y que se ha convertido en uno de los líderes ofensivos del proyecto. En ese sentido, el entrenador abulense, que ha instalado el dibujo 4-4-2 en los últimos encuentros, un sistema que ha estabilizado al equipo, deberá buscar soluciones en la plantilla para cubrir el vacío que deja Otero. En principio, la idea del técnico es la de continuar con el sistema 4-4-2, donde Dubasin apunta a ser clave, por lo que valora dar la alternativa a Andrés Ferrari como titular para el encuentro ante el conjunto oscense. Esa es una las principales opciones que sopesan en Mareo. Aunque no se descarta un cambio de dibujo, con un 4-3-3, que dejaría a Dubasin como principal referente ofensivo y con Ferrari continuando como revulsivo.