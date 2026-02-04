La explosión de Christian Ferreres en el Sporting: una apuesta arriesgada y unos números sobresalientes
El extremo suma ya 7 asistencias y 11 goles con el filial y confirma las expectativas que siempre hubo depositadas en su nivel
Hace justo un año, en enero de 2025, Christian Ferreres asumió un enorme riesgo tras decidir salir del Elche Ilicitano. Quería triunfar en El Molinón y, para regresar a Mareo —de donde se marchó en 2020 rumbo a la cantera del Villarreal—, aceptó bajar dos categorías para jugar con el Sporting C en Primera RFPA. Tenía ofertas mejores en lo económico y de clubes de superior categoría, pero el corazón pesó más en su decisión. En muy pocos partidos hizo tanto ruido que fue ascendido de inmediato al filial. Esta temporada ya ha sido convocado en varias ocasiones por Borja Jiménez.
La apuesta, en todos los sentidos, ya le ha salido bien. Pero Christian Ferreres, a sus 21 años, no se detiene. Quiere seguir acelerando. El hábil extremo gijonés ha explotado esta temporada con el Sporting Atlético y ha confirmado todas las expectativas que desde hace años se habían depositado en él en el fútbol base. Ha participado de forma directa en 18 goles —7 tantos y 11 asistencias—, convirtiéndose en el jugador más determinante del equipo que dirige Samuel Baños en Tercera RFEF. Es la principal referencia ofensiva del filial. Ha impulsado el despertar del Sporting Atlético, que encadena cinco victorias consecutivas.
Varios clubes de Segunda RFEF se interesaron por su situación durante el pasado mercado de enero. Pero el atacante lo ha tenido siempre claro: quiere triunfar en El Molinón. Y, por el momento, nada ni nadie le aparta de ese objetivo. La oportunidad aún se le resiste —ha sido convocado en varias ocasiones con el primer equipo, pero todavía no ha debutado en el fútbol profesional—. Aun así, Ferreres no baja los brazos. Es un luchador, acostumbrado a levantarse y a empezar de nuevo.
La incidencia del extremo gijonés con el filial lo sitúa como uno de los grandes proyectos de Mareo en una posición —la de extremo— muy específica y nada fácil de encontrar en el mercado. Por perfil y cualidades —técnico y muy veloz, capaz de superar los 30 kilómetros por hora según las métricas—, Ferreres ofrece una alternativa desde la casa.n
