Oliván se abre a jugar de central y destaca el "potencial" de Cuenca: sus declaraciones

Brián Oliván fue este miércoles el protagonista en la sala de prensa de Mareo. El lateral izquierdo escenificó su condición de líder del vestuario, pese al poco tiempo que lleva en Mareo, con unas declaraciones ambiciosas y, a la vez, exigentes. "Si queremos subir tenemos que ganar partidos", dijo, en una comparecencia de prensa muy larga.

Etapa en la cantera del Barça. «Cuesta mucho salir de esa burbuja del Barça porque todo jugador necesita un periodo de adaptación. Influye mucho la edad también. En el Barça estás acostumbrado a tener el 90% de la posesión en la cantera. Cualidades tiene muchas y mucha proyección, y a nivel defensivo le intentaremos ayudar lo máximo posible para que se adapte lo más rápido posible al equipo, al club y a la ciudad. Sus éxitos serán los nuestros, porque esto es algo común, tenemos un objetivo muy claro y se trata de sumar todos y ayudarnos entre todos, tanto dentro del vestuario como desde fuera»

Objetivos. «Voy a ser muy claro: si queremos estar entre los seis primeros tenemos que ganar partidos. Es verdad que hicimos muy buen partido en Eibar y que estamos mejorando semana a semana, pero esto se trata de ganar. Estamos asimilando conceptos que quiere el entrenador, pero aquí suben dos y cuatro juegan el play-off. Si queremos estar entre los 6 primeros tenemos que dar un poco más»

Mentalidad. «Lo que hablamos en el vestuario es que cada vez tenemos que dar un paso más y subir nuestro nivel. Esa es la mentalidad. Si día a día subes el nivel cuando entrenas y compites, estás más cerca de ganar que de perder. Cada semana hacemos más cosas bien que mal, pero esto trata de ganar. Hemos mejorado en el aspecto defensivo y en encajar menos goles, y lo difícil es generar ocasiones, que nosotros las generamos. Habrá días que metas cuatro y otros ninguno, pero cuanto más generes, más opciones tienes de marcar. No creo que haya que estar preocupados porque arriba tenemos jugadores que marcan la diferencia en Segunda División, pero necesitamos mentalidad ganadora, que nadie se relaje y que cada uno dé su mejor versión para conseguir el objetivo. Está en nuestras manos, quedan muchas jornadas y los únicos que podemos cambiar esto somos nosotros».

Nivel. «Me falta un poco para llegar a mi nivel. Llevaba casi 11 meses sin competir, que al final por mucho que entrenes y demás, lo que te da el ritmo de competición es el fin de semana. Sí que es cierto que me encuentro bien, me encuentro cada día mejor. Ya van 3 partidos, pero lo importante es que en cada partido tengo mejores sensaciones y me encuentro mucho mejor».

Opción de jugar de central. «Lo que pasa en el entreno se queda en el entreno (sobre un cambio de sistema). Puedo jugar de central, allá donde el míster crea oportuno que tengo que ayudar al equipo y estoy abierto al 100% a lo que él me pida. Intentar ayudar desde el máximo trabajo posible e intentar hacerlo lo mejor. Tenemos jugadores para poder competir el fin de semana, juegue quien juegue. A partir de ahí es decisión del entrenador y es el que manda»

Andrés Cuenca. «Cuenca tiene 18 años y creo que no sería muy inteligente ponerle demasiada presión. Al final es un chico que acaba de salir por primera vez de su casa, por así decirlo. Yo he pasado por el mismo momento que le está tocando pasar a él, también estuve en la cantera del Barça y sé que cuando sales es difícil porque estás acostumbrado a un tipo de juego. Lo ves como una burbuja. Solo tiene 18 años, viene a ayudar y a aportar su granito de arena y no tenemos que ponerle más presión de la que ya tiene. Por mi parte y creo que por la de todos los compañeros le intentaremos ayudar al máximo. Es un chico con mucho potencial, muy buen jugador, y es un paso importante para su carrera porque nunca ha jugado en esta categoría. Él sabe que para llegar donde quiere tiene que pasar por aquí y demostrarlo, y lo vamos a ayudar en todo lo posible sin meterle más presión de la necesaria por jugar en un club como el Sporting»

Favoritos al ascenso. «No hay un candidato clarísimo al ascenso como otros años. La categoría está muy pareja y si queremos estar arriba tenemos que ganar cada fin de semana y dar un golpe encima de la mesa. No pasa nada por hablar las cosas con normalidad. Siempre que hemos tenido la oportunidad de meternos entre los 6 primeros ha pasado algo que no lo hemos conseguido. Tenemos equipo para lograr el objetivo, pero esto trata de ganar y depende de nosotros. Cuando lleguen los partidos importantes hay que poner todo encima de la mesa. Estamos en mitad de tabla y muy parejos con los equipos de arriba, pero no tenemos más margen de error que los demás. Si queremos llegar a esas posiciones tenemos que ganar, no hay otro camino