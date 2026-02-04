Las primas declaraciones de Djuka tras fichar por Rayados: "Estoy muy feliz de venir a este club tan grande"

Uros Djurdjevic, "Djuka" ya está en Monterrey para fichar pro Rayados. El delantero serbio ha llegado este miércoles a la ciudad más importante del estado Nuevo León, en México, para comenzar su andadura con Rayados de Monterrey, un histórico de la Liga MX. El acuerdo entre Atlas y Rayados por el que fuera delantero del Sporting de Gijón se ha cerrado, según apuntan medios del país mexicano, en 2.6 millones de dólares -unos 2.3 millones de euros-. Orlegi Sports había trasladado a Djuka desde el Sporting de Gijón a Atlas en una operación que rozó los dos millones de euros. Djuka, por lo tanto, genera una venta importante que deja un saldo positivo en la organización que controla el club rojiblanco. El delantero balcánico, de 31 años, ha hecho unos números notables con el Atlas, marcando 20 goles. Djurdjevic, de hecho, se ha mostrado muy contento de firmar con Rayados. "Estoy muy feliz de llegar a este club tan grande".

Sus declaraciones. “Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Agradecido con Dios y con la vida por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí. Tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad, y vine para pelear por el campeonato. Se espera que marque goles, porque eso es lo que se espera de los centros delanteros. El sueño de los delanteros es meter goles y ganar esos campeonatos”, dijo el delantero balcánico a su llegada al aeropuerto de Monterrey.