Andrés Cuenca alivia a una zaga en apuros: la situación de la defensa del Sporting

Las circunstancias han provocado que Andrés Cuenca tenga este domingo (18:30 horas), en El Molinón y ante la Sociedad Deportiva Huesca, muchas opciones de estrenarse con la camiseta del Sporting de Gijón. El último fichaje del club rojiblanco ha pasado de ver a su nuevo equipo por televisión desde Asturias —debido al retraso en el cierre de su llegada a Mareo, cedido por el Barcelona— a verse, en cuestión de pocos días, como el único defensa sano de una zaga que está en números rojos.

El encuentro en Ipurúa ha dejado a la cuestionada defensa del Sporting bajo mínimos históricos. Ayer, el único defensa central que pudo completar el entrenamiento con normalidad fue el propio Cuenca, además de Diego Sánchez, un comodín que asume un momento delicado tras perder su espacio en el lateral con la aparición de Brian Oliván.

Aunque quedan varios días por delante antes del encuentro en El Molinón, el parte médico de la zaga tras el partido en Ipurúa es preocupante: Pablo Vázquez es baja segura y, tras detectarse en las últimas pruebas una lesión en la parte interna de la cadera; Curbelo arrastra molestias en el sóleo y está entre algodones, y Perrin tampoco se ejercitó ayer con el grupo, aunque en su caso se confía en que pueda estar disponible.

El estado de Curbelo, pieza fundamental en la zaga, condicionará los planes de Borja Jiménez a la hora de reordenar una defensa que ha sufrido una barbaridad esta temporada y que parecía experimentar una mejoría en los últimos partidos gracias a la pareja formada por el central de Santa Brígida y Vázquez, muy valorado a nivel interno por su liderazgo y profesionalidad. "Hemos mejorado en el aspecto defensivo y en encajar menos goles", afirmó ayer Brian Oliván en Mareo.

Con el valenciano fuera de juego para el encuentro ante la Sociedad Deportiva Huesca, Borja fiará los galones de la zaga a Andrés Cuenca, un adolescente de 18 años nacido en la localidad cordobesa de Adamuz, sacudida por el trágico accidente ferroviario. Si Curbelo no llega a tiempo para el partido –nadie en el club quiere forzar con el defensa central canario–, el preparador podría reubicar a Diego Sánchez junto a Cuenca, aunque no se descarta un cambio de sistema para proteger la retaguardia con tres centrales.

buenas senaciones. E

l defensa andaluz ha sorprendido en Mareo por su rápida adaptación a un nuevo entorno, su amabilidad y simpatía con compañeros y empleados del club y, sobre el césped, por sus condiciones técnicas. A Borja Jiménez le agradan especialmente sus virtudes para iniciar el juego desde atrás y romper líneas de presión gracias a su capacidad para filtrar pases.

En el club rojiblanco manejaban desde hace tiempo informes de este defensa zurdo, de 1,86 metros, al que tenían como objetivo prioritario para el próximo mercado de verano por su condición de agente libre desde enero. Pero era una operación que se antojaba imposible por su estatus en el mercado, por lo que se activó la opción de amarrar una cesión hasta el 30 de junio. El Barcelona, de hecho, ha renovado al central hasta 2027, aunque distintas fuentes apuntan a que el traspaso al Como italiano en verano está prácticamente cerrado.

En La Masía aún recuerdan a este zaguero de la destacada generación de 2007 —la de Lamine Yamal o Marc Bernal—, que compartió pareja en el fútbol base con Pau Cubarsí y contribuyó a su crecimiento.

Los técnicos del formativo azulgrana ponían como ejemplo al ahora central del Sporting para que Cubarsí puliese su salida de balón. Hoy, Cuenca pone el foco en su estreno con la camiseta rojiblanca en El Molinón.