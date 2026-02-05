"Fue y será la güela del Sporting": los mensajes de pésame por el fallecimiento de la popular hincha Pepa Fuego

"Tu Sportinguismo te echará de menos. Descanse en paz". Con estas palabras despidió en redes sociales el Real Sporting de Gijón a una de sus hinchas más populares y también más longevas: Pepa Fuego. La de Tuilla falleció este viernes a los 89 años llenando de tristeza al club rojiblanco, que quiere dedicarle el triunfo del domingo en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Huesca.

"Pepa, un ejemplo de ir siempre hacia delante, de valores... y de sportinguismo. Y de Tuilla, muy de Tuilla", escribió el Sporting en redes sociales. "Desde la cuna hasta la sepultura no es una frase hecha, es una forma de vida...Una vida de soportinguismo incondicional. Descansa en paz, Pepa", comentaron también los Ultra Boys, junto a un vídeo de aquel día histórico para Pepa, de hace tan solo un par de año, en el que cumplió el sueño de ir a El Molinón.

"Triste noticia para la familia dinamitera. Hoy nos ha dejado una persona que luchó mucho por el club, colaboradora y seguidora incansable. Nos entristece mucho, pero también nos alegra que llegaste feliz hasta el último minuto, por más puñaladas que te diera la vida. DEP PEPA", escribió el Club Deportivo Tuilla. A los mensajes de pésame también se unió el miércoles el jugador Juan Otero, que compartió una foto en redes sociales de Pepa junto al mensaje "Descansa en paz".

El mensaje de pésame de Juan Otero a Pepa Fuego en Instagram / Instagram

A ellos se suman decenas de comentarios de seguidores anónimos. "Noticia muy triste. DEP PEPA, te echaremos mucho de menos", dice uno. "El Molinón se acordará de ti. El Molinón luchará también por ti. D.E.P. Pepa", señala otro. "Probina, que desde arriba vea como celebramos cada gol y ascendemos primera", apunta otro. "Pepa fué, es y será la güela del Sporting", asegura otro hincha. "Leyenda del Sporting, una de nosotros que sentía el equipo en cada partido y resultado. Descansa en Paz, Pepa", indica otro más.