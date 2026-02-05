Así está la zaga del Sporting antes del partido ante el Huesca: los planes de Borja y las opciones

Las bajas merman y condicionan los planes de Borja Jiménez para el importante partido que el Sporting de Gijón disputa este domingo (18:30 horas) en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Huesca, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en la carrera de los rojiblancos por meterse en puestos de play-off.

Las zonas que castigan al proyecto han perdido efectivos en cuestión de días. Y ahora el entrenador se ve obligado a una revisión completa para encajar todas las piezas. El Sporting apunta a perder a sus dos centrales titulares y a su delantero centro para la visita del Huesca. El problema, consideran en el vestuario, radica en la necesidad de cambiar dos líneas justo cuando habían experimentado una mejoría, sobre todo la defensa. El Sporting viene de encajar tres goles en tres partidos con el binomio Curbelo-Pablo Vázquez y desde la entrada de Oliván. Antes, había recibido el doble (seis) en solo dos partidos.

Sucede ahora que los interrogantes crecen en el once a escasos dos días de la visita del conjunto oscense a Gijón y con la certeza de la baja de Otero, un futbolista crucial —el Sporting no ha ganado en los últimos once encuentros sin el colombiano, donde suma siete empates y cuatro derrotas—. Ayer, en ese sentido, no hubo grandes avances. El entrenador abulense no pudo contar en Mareo con Eric Curbelo ni con Perrin, que pasan ya a ser serias dudas para el encuentro ante el conjunto de Jon Bolo y, además, cuenta con la conocida ausencia de Pablo Vázquez, obligado a parar por una lesión interna en la cadera. El zaguero canario, de hecho, lo tiene bastante difícil para estar en condiciones de competir como titular el domingo. No es una cuestión de voluntad, sino de calibrar riesgos. Y en el club hay quien piensa que es cuanto menos arriesgado precipitar su concurso en vistas de su historial con problemas musculares para exponerlo ahora que se ha convertido en el líder de la zaga. Curbelo tiene afectado el sóleo tras un lance en el encuentro en Ipurua. El central ha respondido bien al descanso, pero la última decisión será de Borja Jiménez y del cuerpo médico.

La situación es bastante delicada si se tiene en cuenta que Juan Otero es baja segura para el encuentro del domingo y también tiene difícil estar en el Carlos Belmonte de Albacete, a expensas del fallo del Comité de Apelación. Gaspar Campos, mientras, ha mejorado, pero, en principio, aún esperará una semana más para estar al 100%. Los planes pasan por dar tregua al cuerpo del extremo gijonés para evitar una recaída. Sí estará Nacho Martín, que regresa de sanción. Incluso tiene opciones de regresar a la medular junto a Manu Rodríguez.

Borja Jiménez, mientras, está por la labor de renovar la zaga al completo y piensa en situar a Diego Sánchez junto a Andrés Cuenca, que formarían una pareja tan joven como experimental, y también en mantener el sistema 4-4-2. No habrá, por lo tanto, un cambio en el esquema, por más que las bajas limiten las opciones en la retaguardia. La posible entrada de Nacho Martín empuja a Álex Corredera a partir como extremo izquierdo. La gran incógnita pasa por quién acompañará a Dubasin en la delantera. Y, en estos momentos, el cuerpo técnico piensa en situar a Andrés Ferrari, a quien han visto progresar en los últimos entrenamientos en Mareo. La alternativa pasaría por colocar a Gelabert como mediapunta. Hoy, los entrenadores no ven a Amadou para asumir un reto como ser el nueve titular del Sporting en El Molinón.

Este viernes, el fallo de Apelación por Otero

El Sporting espera conocer este viernes el fallo del Comité de Apelación por Juan Otero. Competición ya desestimó el primer recurso del Sporting, por lo que las esperanzas son bajas. El club rojiblanco asume que es muy complicado que el delantero pueda estar ante la Sociedad Deportivo Huesca y en la visita al Carlos Belmonte de Albacete. En cualquier caso, en Mareo aguardan a la resolución del Comité de Apelación para conocer si podrán contar o no con un futbolista que es absolutamente clave. El Sporting no ha ganado ninguno de los últimos once encuentros que ha disputado sin el delantero colombiano, con 7 empates y 4 derrotas, números que confirman la ascendencia del atacante colombiano en el once y la importancia que tiene para el equipo.

Por otro lado, Borja Jiménez prevé situar a Andrés Ferrari como delantero centro que acompañe a Jonathan Dubasin para cubrir la baja de Otero. El uruguayo, que está ofreciendo síntomas positivos en los entrenamientos, apunta a ser titular para el encuentro que el Sporting de Gijón disputa este domingo en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Huesca. Será, por lo tanto, su oportunidad de demostrar sus condiciones.