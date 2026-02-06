La afición del Sporting recupera los recibimientos para mirar al play-off: la convocatoria y el guiño del vestuario

La afición del Sporting volverá mañana a los recibimientos al equipo en El Molinón. La iniciativa, nacida en redes sociales, ya ha movilizado a varias peñas para arropar al conjunto rojiblanco a su llegada en autocar al municipal gijonés. El plan es repetir lo vivido en jornadas anteriores y que, durante una fase de la temporada, se aparcó.

La afición está citada a las 16.30 horas entre la avenida de Torcuato Fernández Miranda y la calle Luis Adaro, en los últimos metros del recorrido hasta la zona de aparcamiento de El Molinón. El Sporting-Huesca arrancará a las 18.30 horas, con el objetivo desde la grada de empujar hacia una nueva victoria en casa que permita acercarse al play-off de ascenso, del que separan dos puntos.

Además, el club homenajeará en la previa a José Luis Ablanedo y Jaime, dentro de los actos del 120 aniversario del Sporting.

Guiño del vestuario

“Me tocó sufrirlo de visitante con el Leganés”, comentó Borja Jiménez este viernes en Mareo sobre los recibimientos. “A mí me gusta, porque es una manera de conectar a la gente dos horas antes del partido. Sientes ese cosquilleo diferente a cuando vas y no te encuentras a nadie o muy poquita gente con las bufandas”, explicó.

El técnico insistió en la necesidad de ir de la mano: “Todos los que estamos aquí necesitamos mejorar. Lo que nadie puede dudar es del carácter y la implicación de estos futbolistas. Y también necesitamos nuestra mejor versión en el campo, la mejor versión de la gente del club y la mejor versión de nuestros aficionados”.

Jiménez remarcó el valor del duelo ante el Huesca: “Tenemos una buena oportunidad el domingo para llegar a los 39 puntos y seguir peleando por algo que hace cinco meses se veía muy lejos”.