Borja Jiménez no descarta a ninguno de los lesionados en la defensa del Sporting: "Pueden entrar en la convocatoria"

Con la baja segura de Otero y las dudas por las molestias en defensa de Perrín, Curbelo y Pablo Vázquez, que hasta última hora no son descartables, Borja Jiménez afronta el partido del domingo (18.30 horas) ante el Huesca con "normalidad" y la confianza puesta en una plantilla reforzada en invierno y en donde se podría ver por primera vez en la temporada a los tres fichajes saliendo de incio.

Las declaraciones del míster del Sporting:

Lesionados. "Hay jugadores con molestias que vamos cuidando. Gaspar va entrenando poquito a poco, Lucas (Perrin) lo ha hecho también durante la semana. Mañana veremos con Eric (Curbelo) y con Pablo (Vázquez) para ver si pueden hacer una parte y estar en la convocatoria o no".

Bajas. "Es una semana muy normal, siempre hay jugadores que arrastran molestias, pero no he visto nada novedoso. Jugamos ante un rival que ya nos ganó allí a través de dos penaltis, un rival que viene de ganar al Cádiz, que en su casa son muy fuertes y han firmado siete jugadores. Con ganas de revancha por lo que sucedió en el partido de la primera vuelta, porque es de esos partidos que nos dolió mucho perder".

Huesca. "Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, sabiendo que será un partido difícil ante un equipo que suele defender en bloques bajos y no dará muchos espacios, las señas de identidad que tienen habitualmente. Un partido complejo donde necesitaremos estar más acertados a nivel ofensivo que el otro día en Eibar".

Fichajes. "Cuenca ya lleva ocho o nueve entrenamientos, así que con total naturalidad. Andrés (Ferrari) lleva más tiempo y ha participado en dos partidos con el equipo. Es una de las alternativas que tenemos para suplir la baja de Otero, igual que con Amadou o con Duba. Valoraremos tanto con uno como con otro si decidimos que jueguen o no".

Objetivos. "Duelen igual. No sé exactamente lo que dijo Brian, pero los puntos de noviembre son los mismos que los de ahora en febrero y van a ser los mismos que los de marzo o abril. Duele perder siempre, pero tener prisas ahora no creo que sea ni bueno ni recomendable. Quedan 18 partidos, 57 puntos en juego y van a hacer falta muchísimos menos para poder estar entre los seis primeros. Estamos a 14 de nuestro primer objetivo, que es por el que peleamos, y ojalá podamos estar en ese tramo final de los diez, cinco últimos partidos, peleando por más cosas y que no sean esos 50 puntos".

Ida contra el Huesca. "Tuvimos bastante control de juego sin generar muchas situaciones de peligro. Es verdad que cometimos dos errores, que fueron dos goles, que tuvimos un gol que nos anularon por muy poquito, una ocasión muy clara de Justin. Jugamos en casa, con nuestra gente. Así que estoy convencido de que será un partido diferente y tengo la esperanza y la creencia de que el resultado también será muy diferente".

Cuenca. "Era una de las opciones que tenía el club. No era muy conocedor, le había visto jugar en el Mundial Sub-20, pero tiene características diferentes y complementarias a los jugadores que tenemos aquí y encajaba dentro de nuestras posibilidades. Muy contentos de que el tercer refuerzo haya sido él".

Evolución. "Parece que llevamos mucho tiempo aquí, pero la realidad es que llevamos cuatro meses. Lo he dicho muchas veces, es muy difícil construir en tan poquito tiempo. Sí que vemos una evolución en el día a día constantemente de todos los futbolistas, de las cosas que queremos y de cómo las queremos. El equipo en juego de posición y en su forma de atacar ha mejorado muchísimo y tenemos que seguir haciéndolo a corto plazo porque la exigencia es esa, pero tenemos muchas veces puestas las miras de cara también al futuro, a ese medio-largo plazo que tenemos marcado aquí".

Mejorar en las áreas. "Hay que insistir. Cuando las cosas no salen bien, la única manera de mejorar es a través de seguir trabajando, de mostrar confianza al futbolista, de que nos dé su mejor versión. A nivel ofensivo, cada vez hacemos más cosas, a nivel defensivo, para mí el partido del otro día probablemente ha sido uno de los más serios en diferentes situaciones de bloque medio que demostramos por fin estar cómodos. Saco muchas lecturas positivas de un partido donde lo más importante que es el resultado no lo fue".

Recibimiento. "Me tocó sufrirlo de visitante con el Leganés. Personalmente, me gusta, porque creo que es una manera de conectar a la gente dos horas antes del partido, porque ya sientes ese cosquilleo diferente a cuando vas y no te encuentras a nadie o muy poquita gente con las bufandas. A mí me gusta, personalmente. Todos los que estamos aquí necesitamos mejorar. Lo que nadie puede dudar es del carácter, de la implicación de estos futbolistas y también necesitamos, como siempre digo, nuestra mejor versión en el campo, la mejor versión de toda la gente que está en el club y la mejor versión de nuestros aficionados. Necesitamos ir de la mano, porque tenemos una buena oportunidad el domingo para poder llegar a esos 39 puntos y seguir peleando por algo que hace cinco meses se veía muy lejos".

Ferrari y Cuenca. "Cuenca viene del Barça, pero la realidad es que viene del Barça B. Es verdad que es un futbolista que últimamente estaba jugando en Segunda RFEF y que el salto de categoría es grande. A nivel internacional ha demostrado muchísima calidad, pero Cuenca no ha venido a solucionar todos nuestros problemas ni pueden recaer sobre él nuestros problemas. Es un tema del colectivo, cuando ganamos o cuando perdemos. A lo que ha venido él, ha venido Bryan y ha venido Andy, es a mejorar la plantilla".

Idea de juego. "No puedes chocar contra una plantilla de 22 jugadores en una manera de entender el juego. Soy de los que creen que la mejor manera de rendir bien o de estar cerca de tu mejor nivel es aprovechar las características que tengan los futbolistas, para poder competir. Estoy convencido de que si nosotros hubiéramos iniciado el proyecto habría jugadores diferentes, pero muchos de los que hay aquí también estarían. Estoy muy contento con los jugadores que tenemos, con el perfil de futbolistas que tenemos e intentamos adaptar nuestra idea a esos futbolistas, a los que están en el campo, porque creo que prevalecen las características de los futbolistas a la idea del entrenador".

Baja de Otero. "Lo supliremos con un compañero que pensemos que nos puede hacer cosas parecidas. Tanto Andy (Ferrari) como Duba o Amadou pueden hacer el mismo trabajo que hace Otero, de la misma calidad. No es algo que me ocupe muchísimo tiempo, tenemos muy clara cuál será nuestra decisión. Hace dos matamos el tema de jugar contra los últimos y no ganar. Esa ya no me la podéis hacer y estoy convencido de que el lunes habremos ganado sin Otero y será otra que tampoco podréis volver a hacer".

Noticias relacionadas

Sanción. "No conozco a nadie que después de leer el acta como el del Eibar, rectifique, no había ninguna posibilidad. Podemos recurrir al Tribunal de Ginebra o donde haga falta, pero no le van a quitar ninguna sanción. No entiendo el fútbol así, no es en el que yo me he criado ni el que he vivido. No me gusta, pero es el que tenemos, entonces o te adaptas o te sales. Ya lo dije el otro día, se equivoca Juan en primer lugar, en segundo lugar se equivoca Perú, al que tenía buena estima, y luego el del VAR, porque el árbitro no se había equivocado. Luego se equivoca cuando va a verlo; se equivoca un montón de gente en la misma acción. Un caos total y al final los perjudicados, nosotros. Pero bueno, es lo que hay, Juan se pierde dos partidos, así que cuando vuelva, espero que el equipo haya ganado dos partidos y el tercero vaya al banquillo (risas)".