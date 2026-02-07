La conjura de la plantilla ante las adversidades de las lesiones: el Sporting pone a prueba a sus últimos fichajes

En la adversidad es donde se demuestran los grandes equipos y aunque Borja Jiménez mantenga la calma y transmita tranquilidad, asegurando que la semana la ha enfocado con normalidad, la situación de la plantilla del Sporting para enfrentarse este domingo contra el Huesca (18.30 horas) no es la mejor, ni mucho menos.

Ni por la ausencia de Juan Otero, sancionado para este y el siguiente partido, ni por las bajas en defensa que apuntan a ser dos y de las importantes. Pablo Vázquez y Eric Curbelo no estuvieron ayer en Mareo junto a sus compañeros y ambos se ejercitaron al margen en el gimnasio, entre algodones, y con la esperanza de poder formar parte de una convocatoria en la que sí estará Lucas Perrin. El francés, con molestias toda la semana, pudo entrenar sin problemas, al igual que Gaspar, que va recuperando sensaciones.

Las alternativas en las dos áreas, esas que tanto le costaron al Sporting en Ipurúa, pasan por las nuevas incorporaciones. Con la presencia segura en el once de Diego Sánchez, su pareja de baile se reparte entre Perrin, mermado físicamente y con el que no van a arriesgar, o el debut de Andrés Cuenca. El central de la Masía lleva más de una semana con el equipo y podría partir de inicio teniendo así sus primeros minutos como rojiblanco, aunque puede hacerlo en un perfil diestro, más desconocido para él.

En la delantera, los focos apuntan a un posible estreno de Andrés Ferrari como titular. Su fichaje tiene que ser justificado en partidos como estos, momento para asentarse como un revulsivo de confianza ante las posibles ausencias en ataque. La variante más conservadora en la baraja de Jiménez sería la de colocar en punta a Dubasin y darle paso a Queipo en banda izquierda. Una modificación que volvería a reforzar el centro del campo con la presencia de Gelabert como hombre orquesta de los ataques, escoltado por Corredera, Manu Rodríguez y Nacho Martín, que regresa tras cumplir ciclo de tarjetas.

Para evitar la que sería la segunda victoria consecutiva en El Molinón, llega un Huesca más que necesitado y que ya ha sumado muchos boletos para que a final de año sea uno de los candidatos al descenso. Reforzado con la victoria de la pasada jornada ante el Cádiz, Jon Pérez Bolo confía en repetir resultado con los mismos titulares. Los oscenses sufrieron en el mercado invernal las bajas de Kortajarena y Ángel Pérez que han intentado suplir con hasta siete fichajes, entre ellos el exoviedista Seoane o el central Joaquín Fernández, que también sonó para el Sporting.

El duelo estará animado por el recibimiento que prepara la afición rojiblanca para insuflar ánimos en los pupilos de Borja Jiménez y por el homenaje que disfrutarán dos leyendas como José Luis Ablanedo y Jaime Álvarez. También contarán con el apoyo del templo rojiblanco los pacientes oncohematológicos del Hospital de Cabueñes, así como con personas con distintas patologías y en situación de soledad no deseada que darán al descanso toda una exhibición de fútbol andarín.