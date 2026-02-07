Las molestias en defensa aplazan la convocatoria del Sporting: así está la situación de Pablo Vázquez, Curbelo y Perrin

La situación en la defensa del Sporting podría definirse como delicada. No llega al punto de crítica, en parte gracias a la incorporación de esta semana de Andrés Cuenca, pero sí que pone en jaque a Borja Jiménez que ha preferido dejar la convocatoria ante el Huesca para el mismo día de partido.

Los motivos no son otros que las molestias que atraviesan Pablo Vázquez, Eric Curbelo y Lucas Perrin, los tres defensas que esta temporada se han repartido la mayoría de los minutos en el centro de la zaga.

En el encuentro frente al Eibar, una de las malas noticias más allá del resultado, fue la lesión muscular de Pablo Vázquez. El central, que no es de los que suelen dejar el campo por asuntos menores, se dejó caer en el césped para pedir el cambio. Con gesto contrariado, abandonó Ipurua esperando una evaluación más exhaustiva para determinar el alcance de la lesión. La suerte estuvo de su lado, ya que lo que en un principio parecía que iba a ser una rotura muscular para varias semanas quedó en un susto y en una lesión interna en la cadera.

El central valenciano ha estado toda la semana ejercitándose en el gimnasio y en la última sesión de este sábado continuó con el trabajo regenerativo. Todo apunta a que no estará disponible para el encuentro ante el Huesca. Vázquez no ha estado solo en ese proceso de recuperación, ya que esta semana también le ha acompañado Eric Curbelo.

El canario, indiscutible en la zaga desde hace varias jornadas y uno de los motivos de la mejoría del equipo, tuvo un encontronazo en Ipurua que le afectó al sóleo. A estas alturas de temporada, en el club se prefiere optar por la prudencia antes de arriesgar a que la lesión vaya a más. Pese a que tampoco entrenó junto a sus compañeros en esta última sesión, Curbelo tiene más opciones que Pablo Vázquez para entrar en la convocatoria, pese a que habrá que esperar hasta este domingo para ver cómo se encuentra el defensa canario.

Más opciones de entrar tiene Lucas Perrin, que cumplió con normalidad el último entrenamiento y puede ser uno de los centrales de la partida. Puede ser arriesgada su participación de inicio, pero pocas opciones le deja a Borja Jiménez esta situación de bajas en defensa. Los únicos efectivos que están confirmados son Andrés Cuenca, que podría debutar, y Diego Sánchez, ambos de perfil zurdo.

También fue grata sorpresa encontrar a Gaspar en la sesión junto al resto de compañeros. Apartado desde hace un mes por esguince de grado 3 podría apuntalar el fondo de armario en ataque ante la ausencia por sanción de Juan Otero.