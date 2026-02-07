La promesa de Djuka en su nuevo equipo, el deseo de uno de los ayudantes de Guardiola y los vínculos asturianos que le espera en Rayados

El gol nunca le ha faltado a un Uros Djurdjevic que se ha convertido en toda una referencia ofensiva en el fútbol mexicano. Después de sus seis temporadas vistiendo la camiseta del Sporting, el montenegrino cruzó el charco rumbo a Atlas, equipo de la propiedad de Orlegi donde rápidamente se convirtió en la principal arma del equipo.

Sus números, 21 goles en 51 partidos, le llevaron a ser máximo goleador del pasado Torneo de Clausura mexicano, anotando 12 tantos, y recientemente ha sido uno de los movimientos de más renombre en el mercado de fichajes del país norteamericano.

Los números y rendimiento del ariete llamaron la atención de uno de los hombres de confianza de Pep Guardiola. Domènec Torrent, el que fuera auxiliar del técnico catalán durante una década y actual entrenador de Rayados de Monterrey, se fijó en Djuka para apuntalar el ataque de un equipo llamado a hacer cosas importantes.

En su nuevo conjunto, que ha abonado 2,3 millones de euros para hacerse con sus servicios, jugará con conocidos del fútbol español como Sergio Canales, Óliver Torres, Tecatito Corona o Lucas Ocampos. También compartirá delantera con referencias de la talla de Anthony Martial.

La promesa de Djuka

En su presentación, en la que se desveló que Djuka portará el número 20, el montenegrino se mostró más que dispuesto para debutar con su nuevo equipo. "Estoy listo, el míster es el que decide. Ya llevo dos entrenamientos con mis compañeros, estoy listo", aseguró el delantero, demostrando una vez más esa capacidad de entrega que tiene.

Conocedor del fútbol mexicano, esta temporada ya disputó los cuatro primeros partidos del Torneo de Clausura, anotando dos tantos. “La presión existe. Me gusta jugar con presión. Este equipo aspira a mucho, a eso vine, a triunfar y ganar”, remarcó el montenegrino dejando esta promesa antes de destacar a sus nuevos compañeros de equipo. “Voy a estar muy bien acompañado con los compañeros que tendré atrás y a los costados. En ningún equipo tuve tantos jugadores con tanta calidad”, expresó Djuka.

El vínculo asturiano en Rayados

En el conjunto de Monterrey también le espera a Djuka una de las jugadoras más ilustres del fútbol español como es la asturiana Lucía García, que desde el verano de 2024 milita en el club mexicano. Este vínculo asturiano podrá ayudar al montenegrino a asentarse en su nuevo conjunto. No es el único, ya que el presidente del club también cuenta con raíces asturianas.

Noticias relacionadas

García es una de las grandes estrellas de la liga femenina mexicana y reciente subcampeona de Europa con la selección española en el torneo que se disputó el pasado verano.