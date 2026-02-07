El Sporting Femenino firma tablas (1-1) con el Atlético C
El tanto de Ainhoa en la segunda parte fue igualado por las madrileñas a falta de cinco minutos para el final
Gijón
Al Sporting Femenino se le escaparon m ayerlos tres puntos en los últimos minutos del encuentro ante el Atlético de Madrid C, que finalizó con 1-1 en el marcador. En un partido que dominaron y en el que dispusieron de las mejores ocasiones, la falta de acierto de cara a puerta acabó penalizando a las rojiblancas, que se adelantaron en el marcador en la segunda parte por mediación de Ainhoa.
No cesó el ímpetu por ampliar la ventaja y en las botas de Granda y Mariuca estuvo el segundo. Sin embargo, en el minuto 85 el Sporting recibió un chasco en forma del gol de Adriana para el Atleti C, que sellaba el empate definitivo. Este resultado deja a las rojiblancas en mitad de la tabla con 23 puntos.
