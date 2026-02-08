Borja Jiménez, la "normalidad" de Manu y la mejora de "Andy" para ver ganar al Sporting: "Estoy orgulloso"

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, analizó tras el encuentro ante el Huesca la trabajada victoria de los rojiblancos. El entrenador destacó el trabajo del equipo y varios nombres propios en un día marcado por las ausencias de algunos habituales titulares.

Victoria. “Hemos hecho un partido bastante completo, quitando el lunar del gol. Tuvimos unos minutos de mala lectura cuando vamos por delante en casa, pero luego hemos cogido otra vez el control. Hemos hecho partido completo ante un equipo que pone las cosas difíciles. Además hemos ganado sin Otero después de no sé cuánto tiempo. Así que, vamos quitando tics”.

Cuenca. “Ha notado algo en la parte de atrás (del muslo). Habrá que esperar el tipo de lesión. Ha estado a buen nivel. Me molesta que se haya lesionado, pero no me preocupa, como las lesiones de Eric y Pablo. Tenemos la suerte de tener cinco centrales”.

Dúo de centrales zurdos. “Durante la semana nos han transmitido confianza. No es habitual dos centrales zurdos, pero han estado muy bien. Han sido valientes, pero queremos ser un equipo atrevido y correr riesgos, porque nos gusta”.

Ferrari. “Andy hemos visto una versión mejorada. Ha hecho un gran trabajo”.

Manu Rodríguez. “Ya no el gol, que es bonito. Probablemente ha sido el más destacado o uno de los más destacados. Lo tiene que hacer de manera continuada. No me importa la edad de los futbolistas. Es cuestión de meritocracia. No me sorprende. Lo vemos en el día a día. A nadie le sorprende entre sus compañeros que sea titular. Ese es el mejor termómetro”.

El segundo gol. “Gelabert tiene capacidad para atraer rivales y ha tenido espacio Manu para golpear. A los chicos les gusta golpear cuando terminan los entrenamientos. El otro día vimos que hacía gol Guille y esta vez lo hemos visto en Manu”.

Protagonismo. “Estoy orgulloso por el equipo y porque aparecen otros nombres, descargamos de presión a los de siempre. Esto es un deporte colectivo. Necesitamos la mejor versión de los centrocampistas, de los centrales… Hay que ser valientes y el equipo cree en eso. Es una lástima la lesión de Cuenca por el partido de un chico de 18 años ante veinte mil personas”.

Recibimiento. “Lo dije antes, en la previa. Fue muy bonito. Ayuda al futbolista. Ha sido divertido y es un primer paso para ir todos en la misma línea. Ojalá podamos vivir más días como este".

Rachas. “Le doy normalidad. Me pasa igual cuando pierdo que cuando gano. Cada siete días hay que reinventarse”.

Trece minutos y tres goles. “Hicimos un cambio en el saque inicial, lo hicimos hacia adelante y eso no sé si ha dado para influir. En el descanso hemos intentado dar un matiz al equipo. Siempre digo que después de un gol hay momentos muy importantes para hacer el segundo porque a los equipos rivales les descoloca. A partir del 2-0 no hemos entendido bien que no podíamos convertir el partido en un correcalles y nos ha costado un gol. Espero que aprendamos para manejar mejor esa renta”.

Sin convocatoria. “Igual lo ponemos de moda y le damos continuidad a la intriga. Lo hacen muchos más clubes. La semana que viene igual lo volvemos a hacer. Hemos esperado hasta última hora por Eric y Gaspar. Pablo no creo que vaya a tener problema para reincorporarse a la semana que viene con normalidad”.