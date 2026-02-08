La intrahistoria de un impulso cinco meses después con el que la afición del Sporting retoma los recibimientos

Por segunda vez en lo que va de temporada, la afición del Sporting recibirá esta tarde la llegada del autocar del equipo entre cánticos, botes de humo y gritos de apoyo. Una iniciativa que no se hacía desde la jornada 3, en la previa de la victoria ante la Cultural. Era el mes de agosto. Ahora regresa con el impulso de la Grada de Animación 1908 que esta semana ha hecho un llamamiento para acompañar al equipo a su llegada a El Molinón.

Jugadores como Ferrari, Cuenca, Oliván o incluso el propio Borja Jiménez —que presenció un recibimiento como visitante, pero nunca como local— desconocen lo que es uno de los gestos insignia de la Mareona que se ha visto en muy pocas ocasiones en los últimos meses ante la falta de motivos para la alegría.

Precisamente, hace un año los aledaños del municipal gijonés se teñían de rojo para el partido contra el Eibar en un intento de aupar a un equipo que por aquel entonces entrenaba Rubén Albés y todavía apuntaba a lo más alto. El abrupto final de temporada, con destitución en los banquillos incluida, aparcó los recibimientos y abrió una brecha entre afición y directiva.

Las apuestas en verano por los fichajes de Dubasin o Gelabert y las victorias iniciales empujaron a la Mareona a mostrar nuevamente su apoyo horas antes del encuentro contra la Cultural. Sin embargo, el giro de guion marcado por derrotas, dudas en la platilla y la destitución de Garitano volvieron a enterrar la idea de los recibimientos.

El lavado de cara de Borja Jiménez, capeando el temporal de las cinco derrotas consecutivas que arrastraba el equipo a su llegada, ha llevado a la Grada de Animación 1908 a un nuevo recibimiento. No solo los resultados juegan un factor importante para llevar a cabo estos rituales de hermanamiento entre jugadores y afición. El horario, 18.30 horas, también es idóneo para que la afición caldee el ambiente.

Son ya varias temporadas con sustos como para hablar a estas alturas de ascensos. El mensaje que mandará la afición irá en sintonía del que les transmite Borja Jiménez de puertas para dentro: lograr la salvación matemática y llegar a las últimas jornadas con opciones de pelear por todo. Todo lo que sobrepase en febrero estas consignas demuestran un desconocimiento de lo que es una de las categorías más cambiantes del mundo.

Los únicos que podrían alardear de ser de Primera son los propios sportinguistas, que como recuerdan desde la plantilla cada poco, jornada tras jornada siguen demostrando estar por encima de la situación actual del club. Desde las 16.30 horas, los seguidores rojiblancos volverán a dar una muestra de lo que son capaces para impulsar a su equipo hasta el lugar que merece.