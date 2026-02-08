Jon Pérez Bolo tras la victoria del Sporting al Huesca: "Me voy muy enfadado"

Muy enfadado con sus futbolistas. Así se mostró Jon Pérez Bolo tras la derrota del Huesca frente al Sporting en un encuentro que, según el míster de los oscenses, tuvieron controlado en la primera parte y dejaron escapar en el comienzo de la segunda.

“Se lo acabo de decir a ellos. Estoy muy enfadado porque no podemos tirar todo el trabajo por la borda en diez minutos de la segunda parte”, expresó Bolo, que detalló los goles del Sporting como “golazos”, pero que podían haber sido evitables. “Hay que entrar más en tensión. No puede ser que saquen de medio y lleven el balón a banda, saque centro y no estemos marcando hombre a hombre. Es un golazo y remata bien, pero no puede ser”, añadió el técnico vasco.

Bolo incidió en el hecho de tener “controlada la primera parte”. “Me enfada más el resultado porque estábamos consiguiendo hacer lo que queríamos. El Sporting solo tuvo un remate en una jugada de estrategia”.

Sobre la segunda parte, en donde su equipo se hundió con los goles, destacó que espabilaron con el gol de falta de Sielva, pero que fue insuficiente para darle la vuelta al marcador. “Tenemos que hacer más cosas para meter el miedo en el cuerpo al Sporting. No hemos tenido colmillo, nos hemos embarullado y hemos perdido muchos duelos”, afirmó Bolo.

Noticias relacionadas

Por último, el míster del Huesca no quiso hablar del Sporting, confesando que “bastante tengo con lo mío como para fijarme en el resto”, expresó con sinceridad un Bolo que deseo la mejor de las suertes al conjunto de Borja Jiménez.