El mensaje de Jon Pérez Bolo, entrenador del Huesca, alabando a la afición del Sporting: "En El Molinón se respira un ambiente espectacular"
El técnico del Huesca analiza al equipo de Borja Jiménez como "un rival muy difícil en su casa"
En la previa del encuentro, el técnico del Huesca, Jon Pérez Bolo, dejó palabras de alabanza para los seguidores rojiblancos y El Molinón, estadio donde en su etapa de futbolista marcó su primer gol como profesional. "Va a ser un partido muy difícil en un escenario precioso. Siempre me gusta ir a El Molinón, se respira un ambiente de fútbol excepcional", alagó el técnico vasco.
Bolo aseguró que el Sporting será "un rival muy difícil en su casa" y profundizó destacando alguna de las armas del conjunto de Borja Jiménez. "Nos van a apretar mucho. La clave va a estar en evitar sus transiciones. Intentaremos no cometer errores, no perder el balón, estar atentos en las vigilancias", añadió el míster de los oscenses.
Su llegada al banquillo de El Alcoraz llegó con tres victorias y un empate en cuatro jornadas, incluido el triunfo que cosechó en la visita rojiblanca al feudo aragonés. No obstante, es consciente que la situación actual que atraviesa no es positiva. "Va a ser un examen exigente, tenemos que sacarlo con nota", finalizó.
