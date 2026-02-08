Un recibimiento que no se quiso perder ni Pablo Vázquez: el Sporting llega a El Molinón impulsado por los ánimos de miles de seguidores rojiblancos
La afición enciende con cánticos la previa ante el Huesca
Como un sportinguista más camino al templo rojiblanco, un sonriente Pablo Vázquez, bufanda al cuello, devolvía el cariño que le transmitían los cánticos de parte de la afición rojiblanca que se había congregado en los aledaños de El Molinón para recibir a los jugadores más de dos horas antes del encuentro ante el Huesca. El central, lesionado en la pasada jornada ante el Eibar, participó como uno más en una de las previas más especiales de la temporada.
La afición rojiblanca arropó la llegada del autobús del equipo como hacía casi seis meses que no ocurría. “¡Sporting yo te quiero!”, o “¡Vamos Sporting!”, fueron algunos de los cánticos que se oyeron en un recibimiento aliñado por el bombo de la Grada de Animación 1908, impulsores de esta iniciativa, y la decena de botes de humo, bengalas rojas y petardos que se prendieron.
Una antesala idílica para recibir en casa al Huesca en lo que ha sido el segundo recibimiento de la temporada, pero el primero para algunos jugadores de la actual plantilla, incluido el propio Borja Jiménez.
